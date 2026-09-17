Cảnh Điềm thoát nạn

Trang Sina đưa tin tạp chí Thụy Lệ, Trung Quốc đăng video giới thiệu Cảnh Điềm là gương mặt trang bìa số tháng 10, kỷ niệm 31 năm phát hành. Việc Cảnh Điềm trở thành người mẫu cho thấy công việc của cô ở làng giải trí không bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal tình ái với tỷ phú Tôn Vũ Thần.

Trước đó, hình ảnh quảng cáo của Cảnh Điềm bị gỡ bỏ, khiến người yêu mến nữ diễn viên lo lắng, sợ rằng mỹ nhân sinh năm 1988 sẽ bị ngầm cấm sóng.

Cảnh Điềm nhanh chóng trở lại sau scandal tình ái hồi tháng 8.

Trên mạng xã hội, thông tin Cảnh Điềm trở lại thu hút gần 70 triệu lượt đọc. Không ít khán giả ủng hộ nữ diễn viên. Họ cho rằng Cảnh Điềm là nạn nhân trong một cái bẫy được thiết kế cực kỳ tinh vi.

Tỷ phú Tôn Vũ Thần đã dùng 30 triệu NDT để làm nữ diễn viên buông lỏng phòng ngự tâm lý, sau đó dẫm đạp lên danh tiếng và danh dự của cô để gây chú ý, tạo đà cho việc ra mắt các nền tảng tiền điện tử. Trong khi đó, số tiền 30 triệu NDT cũng bị Tôn Vũ Thần đòi lại thông qua việc đâm đơn kiện lên tòa án.

Một số người bình luận Cảnh Điềm vốn là ngôi sao có quan hệ sâu rộng trong giới giải trí, được nhiều người giúp đỡ. Khi bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa dùng ảnh và video nóng đi gán nợ, nữ diễn viên cũng được người quen giúp đỡ để ảnh không bị phát tán. Kẻ tống tiền Cảnh Điềm cũng phải chịu án tù. Vì vậy, việc Cảnh Điềm dễ dàng trở lại nằm trong dự đoán của nhiều người.

Những người lý trí hơn cho rằng scandal của Cảnh Điềm chỉ là vấn đề lối sống cá nhân. Việc nhờ người mang thai hộ là tin tức một phía từ Tôn Vũ Thần, hơn nữa sự việc chưa bắt đầu. Cảnh Điềm không có hành vi vi phạm pháp luật, chỉ bị tổn hại danh tiếng.

Nhiều khán giả cảm thấy Cảnh Điềm là nạn nhân trong câu chuyện tình ồn ào này. Nữ diễn viên tưởng rằng khi yêu tỷ phú với khối tài sản lên tới 8,5 tỷ USD sẽ được nâng niu, nhưng đến khi đường ai nấy đi, cô lại bị tình cũ "lột trần" trên mạng xã hội, và đòi lại số tiền đã chi cho mình.

Không ít người cũng lên tiếng ủng hộ Cảnh Điềm, cho rằng hành vi của Tôn Vũ Thần là đáng xấu hổ, vô sỉ.

"Lúc yêu thì đôi bên tình nguyện, vậy mà khi chia tay lại bắt đầu tính toán chi li từng khoản, lôi hết mọi chuyện ra phơi bày với thiên hạ".

Vướng scandal nhưng Cảnh Điềm tăng hơn 100.000 người theo dõi.

Công ty quản lý của Cảnh Điềm ra thông báo: "Danh dự là mạng sống của nghệ sĩ, nhưng cũng là điểm yếu của nghệ sĩ. Tuy nhiên, chúng tôi có đủ dũng khí để nói 'Không' với những hành vi ăn vạ, tống tiền bằng cách uy hiếp danh dự của nghệ sĩ. Với nguyên tắc tin tưởng vào pháp luật, luôn tuân thủ đúng trình tự thủ tục pháp lý, chúng tôi không muốn làm lãng phí tài nguyên công cộng. Tất cả đều giao cho tòa án xử lý".

Cảnh Điềm còn ba bộ phim đóng chính chưa lên sóng là Xương rồng đốt rương (đóng chung với Trương Bân Bân), Đợi tôi khi tỉnh giấc (nam chính Trương Tân Thành) và Đồng tâm kết (nam chính Khuất Sở Tiêu).