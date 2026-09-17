Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ: Hoàng tử trong mơ của nhiều khán giả

Trong thế giới của Hoàn Châu Cách Cách, có rất nhiều nhân vật tạo được dấu ấn với khán giả, nhưng Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ vẫn là một trường hợp đặc biệt. Không chỉ sở hữu thân phận cao quý, nhân vật còn được xây dựng với những phẩm chất gần như hội tụ đầy đủ hình mẫu hoàng tử lý tưởng: thông minh, văn võ song toàn, có học thức, sống tình cảm và luôn sẵn sàng bảo vệ người mình yêu. Qua diễn xuất của Tô Hữu Bằng, Vĩnh Kỳ càng trở nên gần gũi, trẻ trung và trở thành hình mẫu nam chính từng khiến nhiều khán giả say mê.

Điểm hấp dẫn nhất của Vĩnh Kỳ nằm ở sự đối lập giữa thân phận hoàng tử và cách chàng lựa chọn tình yêu. Sinh ra trong hoàng gia, Vĩnh Kỳ hiểu rõ những quy tắc và trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Thế nhưng khi gặp Tiểu Yến Tử, chàng lại nhiều lần đặt tình cảm lên trên những khuôn phép ấy. Một người trầm tĩnh, nho nhã gặp một cô gái bộc trực, nghịch ngợm đã tạo nên mối quan hệ vừa hài hước vừa lãng mạn, góp phần đưa Hoàn Châu Cách Cách trở thành hiện tượng của màn ảnh Hoa ngữ.

Tô Hữu Bằng ghi dấu với hình tượng Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ trong Hoàn Châu Cách Cách.

Phiên bản Vĩnh Kỳ của Tô Hữu Bằng cũng là yếu tố quan trọng làm nên sức sống lâu dài của nhân vật. Nam diễn viên không xây dựng một vị hoàng tử quá xa cách mà mang đến hình ảnh trẻ trung, có phần vụng về trong tình yêu nhưng vẫn đủ bản lĩnh khi đứng trước những lựa chọn quan trọng. Sohu từng dành nhiều sự chú ý cho vai diễn này và xem Vĩnh Kỳ là một trong những hình tượng “bạch mã hoàng tử” tiêu biểu của dòng phim thần tượng cổ trang thời kỳ đó. Chính nét diễn tự nhiên cùng ngoại hình phù hợp giúp Tô Hữu Bằng để lại dấu ấn khó thay thế trong lòng khán giả.

Sau nhiều năm, Vĩnh Kỳ vẫn thường được nhắc lại khi khán giả nói về những nam thần cổ trang kinh điển. Sức hút của nhân vật không chỉ đến từ ngoại hình hay thân phận hoàng tử mà còn nằm ở cách chàng đối xử với người mình yêu. Vĩnh Kỳ không phải mẫu nhân vật dùng quyền lực để chinh phục tình cảm. Ngược lại, chàng nhiều lần lựa chọn đứng về phía Tiểu Yến Tử, chấp nhận đối diện với những rắc rối do tình yêu mang lại. Hình tượng ấy từng đáp ứng khá trọn vẹn mong muốn của khán giả về một nam chính vừa có năng lực vừa chân thành trong tình cảm.

Điều thú vị là Vĩnh Kỳ trên màn ảnh có cuộc đời lãng mạn hơn rất nhiều so với nhân vật lịch sử. Theo các tư liệu được truyền thông Trung Quốc nhắc lại, Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ là con trai thứ năm của Càn Long, sinh năm 1741. Chàng được đánh giá cao về học vấn, thư pháp, cưỡi ngựa và võ nghệ. Càn Long từng dành nhiều kỳ vọng cho người con này, thậm chí Vĩnh Kỳ từng được xem là một trong những hoàng tử có khả năng kế vị.

Vĩnh Kỳ trở thành hình mẫu hoàng tử kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên, cuộc đời thật của Vĩnh Kỳ lại kết thúc khá sớm. Chàng qua đời năm 1766 khi mới 25 tuổi vì bệnh tật, không thể trở thành người kế vị ngai vàng. Sau đó, Càn Long lựa chọn Vĩnh Diễm, người con trai thứ 15, làm Hoàng thái tử và sau này trở thành Gia Khánh Đế. Chính kết cục ngắn ngủi ấy khiến hình tượng Vĩnh Kỳ trong lịch sử càng trở nên khác biệt so với phiên bản đầy màu sắc mà màn ảnh từng xây dựng.

Nếu lịch sử chỉ lưu lại một vị hoàng tử tài hoa nhưng yểu mệnh, thì Hoàn Châu Cách Cách đã biến Vĩnh Kỳ thành một chàng trai biết yêu, biết lựa chọn và dám chống lại những ràng buộc của hoàng gia. Tô Hữu Bằng cũng góp phần định hình hình ảnh ấy đến mức nhiều năm sau, chỉ cần nhắc đến Ngũ A Ca, khán giả vẫn lập tức nhớ đến gương mặt và nụ cười quen thuộc của nam diễn viên.

Vĩnh Kỳ vì thế không chỉ là một nhân vật thành công của Hoàn Châu Cách Cách, mà còn trở thành một phần ký ức của thế hệ khán giả từng lớn lên cùng phim truyền hình Hoa ngữ. Giữa rất nhiều hình tượng hoàng tử xuất hiện trên màn ảnh sau này, Vĩnh Kỳ vẫn giữ được vị trí riêng bởi chàng hội tụ những điều mà khán giả từng mong chờ ở một “hoàng tử trong mơ”: tài hoa, tử tế, có trách nhiệm và quan trọng nhất là đủ dũng cảm để lựa chọn tình yêu.