Top 5 phim giả tưởng Hoa ngữ không thể rời mắt

1. Tương Dạ

Tương Dạ lấy bối cảnh một thế giới nơi con người có thể tu luyện và sở hữu những năng lực đặc biệt. Tương truyền sự xuất hiện của Vĩnh Dạ sẽ đẩy thiên hạ vào hỗn loạn, vì vậy mọi thế lực đều truy tìm đứa trẻ được cho là sẽ mang đến đại họa.

Ninh Khuyết luôn khao khát trở thành người tu luyện và được học tại thư viện Đường Quốc dưới trướng Phu Tử. Dù cơ thể không có lợi thế để tu luyện, chàng vẫn không từ bỏ và cuối cùng trở thành học trò tại đây. Bên cạnh Ninh Khuyết là Tang Tang, cô hầu gái tưởng như bình thường nhưng thực chất lại che giấu một thân phận đặc biệt có thể thay đổi số phận của cả hai.

Điểm nổi bật của Tương Dạ nằm ở phần hình ảnh được đầu tư công phu. Những cảnh quay rộng, bối cảnh đẹp, thiết kế mỹ thuật và âm nhạc kết hợp tạo nên một thế giới kỳ ảo có chiều sâu, giúp câu chuyện trở nên hoành tráng và cuốn hút hơn.

2. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Bạch Thiển là một hồ ly và gặp Dạ Hoa, Thái tử Thiên tộc, khi nàng trải qua một kiếp nạn ở phàm gian. Câu chuyện tình của cả hai kéo dài qua ba kiếp, ba thế giới và hàng vạn năm, tạo nên một trong những chuyện tình nổi tiếng của dòng phim tiên hiệp Hoa ngữ.

Phần lớn câu chuyện diễn ra tại thiên giới, nơi các vị thần tiên cũng phải trải qua những kiếp nạn ở phàm gian để nâng cao địa vị và sức mạnh. Bạch Thiển không chỉ sở hữu thân phận đặc biệt mà còn dần trở thành một nữ thần quyền năng, khiến những nhân vật mạnh mẽ khác cũng phải nể trọng.

Dù có thời lượng dài, phim vẫn giữ được sức hút nhờ cốt truyện liên tục được đẩy về phía trước. Chuyện tình giữa Bạch Thiển và Dạ Hoa cũng là yếu tố khiến khán giả vừa say mê vừa không ít lần đau lòng.

3. Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương cũng lấy bối cảnh thiên giới và xoay quanh một chuyện tình nhiều trắc trở. Vì biết con gái sẽ phải trải qua tình kiếp đau khổ, Hoa thần quyết định cho Cẩm Mịch uống một viên thuốc khiến nàng không thể cảm nhận tình yêu.

Cẩm Mịch lớn lên trong thế giới khép kín cho đến khi gặp Húc Phượng, Hỏa thần của Thiên giới. Nàng theo Húc Phượng trở về thiên giới và tại đây gặp Nhuận Ngọc, anh trai của Húc Phượng. Cả hai huynh đệ đều đem lòng yêu Cẩm Mịch nhưng không biết nàng vốn không có khả năng cảm nhận tình yêu.

Từ đó, mối tình tay ba bắt đầu giữa những cuộc tranh đấu quyền lực của các thế lực. Điểm hấp dẫn nhất của Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn là chuyện tình giữa Cẩm Mịch và Húc Phượng. Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cũng phải trải qua hàng loạt biến cố, đặc biệt ở nửa sau của phim.

4. Phù Dao Hoàng Hậu

Mạnh Phù Dao vốn chỉ là một nô lệ thấp kém nhưng tình cờ luyện được tuyệt kỹ võ công mạnh mẽ. Nàng bắt đầu hành trình thu thập mật lệnh của Ngũ châu, chiến đấu chống lại thế lực tà ác và tìm cách khôi phục hòa bình cho các vùng đất.

Trên hành trình ấy, Phù Dao gặp Trưởng Tôn Vô Cực, vị thái tử bí ẩn và quyền lực. Cả hai cùng trải qua nhiều thử thách, từ đó dần nảy sinh tình cảm.

Phù Dao Hoàng Hậu kết hợp nhiều yếu tố như đấu đá chính trị, phiêu lưu, võ thuật, hành trình trưởng thành và tình yêu. Sự thay đổi của Phù Dao và Vô Cực qua từng biến cố cũng là một trong những điểm khiến bộ phim trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, chuyện tình giữa hai nhân vật chính vẫn là yếu tố giữ chân khán giả xuyên suốt tác phẩm.

5. Trấn Hồn

Trấn Hồn là bộ phim kỳ ảo hiện đại hiếm hoi trong danh sách. Phim lấy bối cảnh hành tinh Hải Tinh, nơi con người chung sống với hai chủng tộc ngoài hành tinh là Á Thú và Địa Tinh.

Triệu Vân Lan, trưởng phòng điều tra đặc biệt, chuyên xử lý những vụ án liên quan đến Địa Tinh. Trong quá trình điều tra, anh hợp tác với giáo sư kỹ thuật sinh học Thẩm Nguy để đối đầu với những thế lực bí ẩn.

Trấn Hồn được chuyển thể từ một tiểu thuyết mạng nổi tiếng. Do những vấn đề liên quan đến kiểm duyệt, nhiều yếu tố trong nguyên tác phải được thay đổi, đặc biệt là mối quan hệ giữa hai nhân vật nam chính. Dù vậy, phim vẫn cài cắm nhiều chi tiết ẩn ý khiến người hâm mộ liên tục bàn luận và phân tích.

Không phải một tác phẩm hoàn hảo, Trấn Hồn vẫn tạo được dấu ấn nhờ cách xây dựng thế giới đặc biệt cùng màn tương tác ăn ý giữa Bạch Vũ và Chu Nhất Long. Những chi tiết được thể hiện tinh tế cũng góp phần giúp bộ phim trở thành một tác phẩm cult được khán giả nhớ đến.