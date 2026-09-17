7 phim Hàn ít được chú ý nhưng đáng xem

1. 9 Lần Ngược Thời Gian (Nine: 9 Times Time Travel)

Park Sun Woo (Lee Jin Wook) là phát thanh viên bất ngờ có khả năng quay ngược thời gian. Anh yêu Joo Min Young (Jo Yoon Hee), một nữ phóng viên. Để bảo vệ gia đình, Sun Woo liên tục trở về quá khứ nhưng mỗi thay đổi lại có thể tác động đến tương lai.

Điểm cuốn hút của bộ phim nằm ở những tình tiết liên tục tạo bất ngờ cùng chuyện tình đầy cảm xúc giữa Sun Woo và Min Young. Dù khai thác đề tài du hành thời gian quen thuộc, 9 Lần Ngược Thời Gian vẫn tạo dấu ấn riêng nhờ cách kể chuyện chặt chẽ và màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính.

2. Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em (The Smile Has Left Your Eyes)

Kim Moo Young (Seo In Guk) là một người đàn ông bí ẩn, mang nhiều tổn thương từ quá khứ. Khi gặp Yoo Jin Kang (Jung So Min), anh dần nảy sinh tình cảm với cô. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ lại bị cuốn vào những bí mật liên quan đến quá khứ và gia đình.

Moo Young là nhân vật không dễ đoán, khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi về con người thật của anh. Càng theo dõi, những bi kịch phía sau nhân vật càng được hé lộ, đồng thời chuyện tình với Jin Kang cũng trở nên sâu sắc hơn. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn thích phim tình cảm có màu sắc bí ẩn và nhiều cú twist.

3. Linh Cẩu (Hyena)

Yoon Hee Jae (Joo Ji Hoon) là luật sư tại một công ty danh tiếng, còn Jung Geum Ja (Kim Hye Soo) luôn tìm cách giành những vụ án lớn để kiếm tiền. Hai người có tính cách hoàn toàn đối lập và ban đầu chỉ muốn tránh xa nhau, nhưng một vụ án đã buộc họ phải hợp tác.

Linh Cẩu không chỉ tập trung vào những màn đấu trí trong các vụ án mà còn khai thác sự bất công, tham vọng và tình yêu. Đặc biệt, phản ứng hóa học giữa Kim Hye Soo và Joo Ji Hoon tạo nên một chuyện tình trưởng thành, vừa căng thẳng vừa hấp dẫn, giúp bộ phim nổi bật giữa dòng phim pháp luật.

4. Vận May Lãng Mạn (Lucky Romance)

Shim Bo Nui (Hwang Jung Eum) luôn tin vào vận may và cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho người em gái đang nằm viện. Cô sau đó có cơ hội làm việc cho Je Soo Ho (Ryu Jun Yeol), CEO một công ty game. Từ những khác biệt ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Với màu sắc hài hước, nhẹ nhàng và chuyện tình đáng yêu, Vận May Lãng Mạn là lựa chọn dễ xem dành cho những ai yêu thích rom-com. Hwang Jung Eum tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất hài hước, trong khi Ryu Jun Yeol mang đến hình ảnh nam chính lạnh lùng nhưng đáng yêu.

5. Oan Gia Phòng Cấp Cứu (Emergency Couple)

Oh Jin Hee (Song Ji Hyo) và Oh Chang Min (Choi Jin Hyuk) từng yêu nhau và kết hôn sau khi gặp tại trường y. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc vì những mâu thuẫn. Sau khi ly hôn, cả hai bất ngờ gặp lại khi cùng thực tập tại một bệnh viện.

Từ những người từng yêu nhau, Jin Hee và Chang Min phải học cách làm việc chung trong khi cố gắng gạt bỏ những cảm xúc cũ. Bên cạnh chuyện tình chính, phim còn có nhiều tuyến nhân vật phụ đáng yêu và loạt tình huống hài hước trong môi trường bệnh viện, giúp câu chuyện trở nên dễ xem và giàu cảm xúc.

6. Trời Đẹp Em Sẽ Đến (I’ll Go To You When The Weather Is Nice)

Mok Hye Won (Park Min Young) rời Seoul để về vùng quê sống cùng dì và tình cờ gặp lại người bạn trung học Im Eun Seob (Seo Kang Joon). Eun Seob đã thầm yêu Hye Won từ lâu, trong khi cô cũng dần mở lòng sau những tổn thương trong quá khứ.

Không có quá nhiều tình tiết kịch tính, Trời Đẹp Em Sẽ Đến chinh phục khán giả bằng nhịp kể chậm rãi và không khí ấm áp. Hye Won và Eun Seob từng bước chữa lành cho nhau, tạo nên một câu chuyện tình nhẹ nhàng, phù hợp để xem vào những ngày muốn tìm cảm giác bình yên.

7. Truy Sát (Kill It)

Kim Soo Hyun (Jang Ki Yong) ban ngày là bác sĩ thú y nhưng ban đêm lại là một sát thủ. Do Hyun Jin (Nana) chuyển đến sống gần nơi anh làm việc và dần tiếp cận Soo Hyun. Cả hai sau đó phát hiện quá khứ của mình có liên quan và cùng tìm kiếm những bí mật bị che giấu.

Truy Sát mang màu sắc hành động, bí ẩn và u tối hơn nhiều phim Hàn cùng thể loại. Điểm nổi bật nằm ở quá khứ bi kịch của Soo Hyun cùng những cảnh hành động được đầu tư ấn tượng. Mối quan hệ giữa anh và Hyun Jin cũng mang đến chút ấm áp giữa câu chuyện vốn khá nặng nề.