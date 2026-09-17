Lung linh sắc màu cổ tích cùng ‘Đêm trăng tuổi thơ’

Nhắc đến Trung thu, các em không chỉ nhớ về những chiếc đèn ông sao lấp lánh, tiếng trống lân rộn rã đầu ngõ hay mâm cỗ ngọt ngào đêm rằm, mà còn là thế giới thần tiên diệu kỳ với chị Hằng dịu dàng, chú Cuội bên gốc cây đa cùng những tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo. Hòa chung không khí rộn rã ấy, chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sản xuất mang đến cho quý khán giả và các bạn nhỏ số phát sóng đặc biệt với chủ đề: “Đêm trăng tuổi thơ”.

Hai MC San San - An An trong trang phục chị Hằng giao lưu cùng các tài năng nhí Trung tâm Âm nhạc The Keys trong chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Đêm trăng tuổi thơ”. Ảnh: Minh Huệ

Đồng hành trong vai trò kết nối chương trình là hai MC nhí vô cùng đáng yêu: San San và An An trong trang phục chị Hằng xinh xắn. Bằng lối dẫn dắt tự nhiên, hồn nhiên và tràn đầy năng lượng, hai bạn nhỏ sẽ đưa khán giả bước vào chuyến hành trình khám phá những giai điệu Trung thu tươi vui, rộn ràng. Không gian âm nhạc tuần này càng thêm rộn rã với sự xuất hiện của các tài năng nhí đến từ Trung tâm Âm nhạc The Keys gồm: Bảo Châu, Bảo Anh và Thái Bảo. Đặc biệt, sự đồng hành của hai anh em Thái Bảo - Bảo Anh trên sân khấu hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động và những chia sẻ vô cùng dễ thương về ước mơ, kỷ niệm tuổi thơ dưới ánh trăng rằm.

Bảo Châu và Vũ đoàn Happy Kids thể hiện ca khúc “Em đi xem hội trăng rằm”, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Nghị, mở ra không khí Trung thu rộn ràng, tươi vui và lung linh sắc màu. Ảnh: Minh Huệ

Bảo Anh và Vũ đoàn Happy Kids thể hiện ca khúc “Rock Vầng Trăng”, sáng tác nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, mang đến tiết tấu trẻ trung, sôi động và đầy cuốn hút cho đêm hội trăng rằm. Ảnh: Minh Huệ

Xuyên suốt 25 phút phát sóng, Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ mở ra một không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và hơi thở âm nhạc hiện đại. Khán giả sẽ được hòa mình vào không khí nô nức của đêm hội qua giọng ca ngọt ngào của Bảo Châu với ca khúc mở màn “Em đi xem hội trăng rằm” (sáng tác: Nguyễn Nghị). Ngay sau đó, sân khấu bùng nổ năng lượng trẻ trung, sôi động qua tiết mục “Rock Vầng Trăng” (sáng tác: Trần Thanh Tùng) do Bảo Anh biểu diễn, tái hiện hình ảnh chú Cuội, chị Hằng và Thỏ ngọc bằng tiết tấu tươi mới, cuốn hút. Lắng đọng và sâu lắng hơn, giai điệu mộc mạc của “Thằng Cuội” (sáng tác: Lê Thương) qua tiếng hát của Thái Bảo đưa người xem trở về miền ký ức êm đềm bên những câu chuyện cổ tích dưới bóng đa ngàn năm. Khép lại chuỗi giai điệu là tiết mục Mashup Trung thu rộn rã với sự hòa giọng của Bảo Châu, Bảo Anh, Thái Bảo, Châu Phát và Xuân Nghi, mang đến bầu không khí ngập tràn niềm vui và ấm áp.

Bảo Anh, Thái Bảo, Châu Phát và Xuân Nghi hòa giọng trong tiết mục Mashup Trung thu, mang đến bầu không khí vui tươi, ấm áp của ngày hội trăng rằm. Ảnh: Minh Huệ

Trung thu không chỉ là ngày hội của trăng rằm, của đèn lồng rực rỡ và tiếng trống lân rộn ràng, mà còn là dịp để thiếu nhi cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương của gia đình, thầy cô và bạn bè. Mỗi mùa trăng đi qua sẽ là hành trang ký ức tươi đẹp nâng cánh những ước mơ tuổi thơ. Thông qua những lời ca trong sáng, chương trình gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc: Hãy cùng nhau trân trọng những phút giây sum vầy, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng âm nhạc và tình yêu thương, để các bạn nhỏ thêm chăm ngoan, học giỏi và tự tin tỏa sáng trên hành trình trưởng thành.

Thái Bảo và Vũ đoàn Happy Kids thể hiện ca khúc “Thằng Cuội” của nhạc sĩ Lê Thương, gợi nhớ thế giới cổ tích thân quen gắn với tuổi thơ dưới ánh trăng rằm. Ảnh: Minh Huệ

Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Đêm trăng tuổi thơ” sẽ chính thức lên sóng vào lúc 10h45 Chủ nhật, ngày 20-9-2026 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Quý khán giả, các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ cũng có thể đón xem trực tuyến hoặc xem lại trên ứng dụng TV360. Kính mời quý vị cùng đón xem!