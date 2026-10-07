Kim Anh 'nước rút' làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Theo ông Nguyễn Văn Huynh, Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh, địa phương đang bước vào giai đoạn “nước rút” làm sạch dữ liệu đất đai. Trong những ngày này, các thôn, các tổ công tác đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Số lượng thửa đất cần phải xây dựng dữ liệu tại xã Kim Anh tính đến ngày 5-10 vẫn còn rất lớn. Ảnh: Sỹ Hào

Tính đến ngày 5-10, xã Kim Anh có tổng số 47.358 thửa đất trên bản đồ địa chính hai cấp của hệ thống cơ sở dữ liệu số tập trung, không bao gồm những thửa đất nằm trong các dự án giải phóng mặt bằng. Trong đó, xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu 32.476 thửa đất, số còn lại là 14.882 thửa đang được xây dựng cơ sở dữ liệu.

Trong số 32.476 thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu nói trên, có 21.413 thửa đã đủ thông tin đạt chuẩn kết nối, còn lại 11.063 thửa chưa đạt chuẩn kết nối 5 khối, đang tiếp tục được các phòng ban chuyên môn cập nhật xử lý dữ liệu.

Về thành phần đất, tổng số thửa đất phi nông nghiệp của xã Kim Anh đã xây dựng cơ sở dữ liệu 17.348 thửa, đã sạch 12.872 thửa, còn lại 4.476 thửa đang cập nhật thông tin; tổng số đất nông nghiệp đã xây dựng cơ sở dữ liệu của xã là 4.047 thửa, đã làm sạch 3.115 thửa, còn lại 932 thửa đang cập nhật thông tin. Đến thời điểm 5-10, xã Kim Anh vẫn còn 17.287 thửa đất cần phải thu thập thông tin dữ liệu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Quân, Trưởng thôn Phú Sơn cho biết, các tổ công tác làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tổ công tác làm sạch dữ liệu đất của thôn Phú Sơn triển khai nhiệm vụ từ ngày 26-9, với tổng số hơn 700 hộ dân, khối lượng công việc tại địa phương cũng tương đối lớn.

Trên địa bàn thôn cũng triển khai nhiều dự án giải phóng mặt bằng như Dự án thu hồi đất xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312; Dự án nâng cấp, cải tạo mở rộng nghĩa trang, phục vụ di chuyển nghĩa trang thôn Phú Ninh cũ (thuộc Dự án Sư đoàn Bộ binh 312).

Người dân thôn Phú Sơn kê khai thông tin làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: Sỹ Hào

Cũng theo ông Nguyễn Trường Quân, qua thực tế tại địa phương xuất hiện tình trạng một số sổ hồng, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện sai các thông tin liên quan đến vị trí thửa đất; diện tích trên sổ cũng như hiện trạng không khớp… Những trường hợp này khiến tổ công tác mất nhiều thời gian hơn để rà soát điều chỉnh. Ngoài ra, một bộ phận cư dân vẫn còn thờ ơ, không chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để cập nhật thông tin, khiến tiến độ làm sạch dữ liệu bị chậm lại.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai, UBND xã Kim Anh vừa ban hành Thông báo số 6243/TB-UBND ngày 2-10-2026 về việc tiếp tục thu thập hồ sơ phục vụ công tác làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã.

UBND xã đề nghị các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất trên địa bàn chưa cung cấp thông tin phục vụ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai khẩn trương liên hệ với tổ công tác, tổ giúp việc tại các thôn để cung cấp hồ sơ.

Việc tiếp tục thu thập hồ sơ cho thấy Kim Anh đang tập trung hoàn thiện dữ liệu đất đai theo hướng đầy đủ, chính xác, đồng bộ, qua đó phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.