Xã Bình Minh giải quyết đơn thư, khiếu nại đạt 91,56%

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình cho biết, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và niềm tin của nhân dân. Vì vậy, phiên chất vấn cần tập trung vào những vấn đề cụ thể, nhất là các vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo báo cáo, trong thời gian từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 30-6-2026, UBND xã Bình Minh tiếp nhận 856 đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó có 2 vụ việc không thuộc thẩm quyền, 854 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đến hết ngày 30-6-2026, UBND xã đã giải quyết 782 vụ việc, đạt 91,56%; còn 72 vụ việc đang tiếp tục được xem xét, giải quyết, chiếm 8,44%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Số vụ việc còn lại chủ yếu là kiến nghị, phản ánh, tập trung vào các lĩnh vực như đất đai, trật tự xây dựng. Một số vụ việc có nội dung phức tạp, cần tiếp tục kiểm tra hồ sơ, xác minh thực tế và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trước khi đưa ra phương án xử lý, giải quyết.

Từ thực tế, UBND xã xác định tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chất lượng tham mưu và tiến độ giải quyết là yêu cầu trọng tâm trong thời gian tới. Mục tiêu là hạn chế phát sinh vụ việc tồn đọng, kéo dài do nguyên nhân chủ quan, đồng thời bảo đảm các vụ việc thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết đúng quy định, đúng thời hạn.