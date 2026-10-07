Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Hưng Nguyên, Yên Trung, Nam Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản của Công ty TNHH Phú Nguyên Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã đến kiểm tra hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản của Công ty TNHH Phú Nguyên Hải, đóng tại xã Hưng Nguyên; Công ty CP Đầu tư Trường Thi và Công ty CP Khoáng sản Xuân An, đóng tại xã Yên Trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã đến kiểm tra hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản của Công ty Đầu tư xây dựng Phú Sơn và Công ty TNHH 88 Nam Đàn, đóng tại xã Nam Đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hệ thống camera của Công ty TNHH Phú Nguyên Hải. Ảnh: Phạm Bằng

Theo Sở Công Thương, tại các xã thuộc huyện Hưng Nguyên (cũ) có 7 giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 5 mỏ đang hoạt động, đã lắp đặt camera và cấp nguồn kết nối, 2 mỏ đang dừng hoạt động và chưa hoạt động.

Tại các xã thuộc huyện Nam Đàn (cũ) có 2 giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 2 mỏ đang hoạt động, đã lắp đặt camera và cấp nguồn kết nối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hoạt động khai khác, tập kết, kinh doanh khoáng sản của Công ty CP Đầu tư Trường Thi. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận tại hiện trường, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã chủ động đầu tư, lắp đặt hệ thống camera an ninh và trạm cân theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Dữ liệu từ camera và trạm cân bước đầu được kết nối, theo dõi thông qua tài khoản phần mềm do MobiFone quản lý.

Tuy nhiên, quá trình đồng bộ dữ liệu giữa trạm cân, camera với hệ thống quản lý tập trung của tỉnh vẫn đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu hoạt động trạm cân phải đúng quy định, chỉ bố trí 1 tuyến đường ra/vào. Ảnh: Phạm Bằng

Ngoài ra, việc kết nối chia sẻ dữ liệu trực tiếp tới cơ quan Thuế và Công an để phục vụ công tác giám sát sản lượng, chống thất thu thuế vẫn chưa đồng bộ.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh nguyên tắc quản lý bắt buộc đối với các mỏ khoáng sản là toàn bộ khoáng sản khai thác xuất kho phải đi qua trạm cân kết nối dữ liệu về trung tâm của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh nguyên tắc quản lý bắt buộc đối với các mỏ khoáng sản là toàn bộ khoáng sản khai thác xuất kho phải đi qua trạm cân kết nối dữ liệu về trung tâm của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trạm cân là căn cứ chính để đo đếm chính xác khối lượng khai thác, xác định nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng

Trạm cân là căn cứ chính để đo đếm chính xác khối lượng khai thác, xác định nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp; camera giám sát chỉ đóng vai trò hỗ trợ theo dõi hoạt động của trạm cân chứ không dùng để đo đếm khối lượng.

Việc doanh nghiệp mở thêm đường phụ hoặc tạo điểm né trạm cân bị xác định là hành vi vi phạm quy định và có dấu hiệu gian lận, trốn thuế.

Hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Đầu tư xây dựng Phú Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các chủ mỏ nghiêm túc chấn chỉnh, đóng các đường phụ, tập trung quy hoạch một lối ra/vào duy nhất qua trạm cân, để đảm bảo công tác quản lý tài nguyên, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Hầu hết các doanh nghiệp đều bố trí 2 tuyến đường ra/vào, trong đó chỉ có 1 tuyến có trạm cân. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đồng bộ hóa dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định 24/24h, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát toàn bộ việc lắp đặt trạm cân, camera tại các mỏ khoáng sản; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp bố trí, lắp đặt hợp lý, bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.