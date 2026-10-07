Rà soát các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: N.H

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe đại diện các ban HĐND tỉnh và UBND tỉnh, sở, ngành liên quan trình bày báo cáo thẩm tra, trao đổi, giải trình các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX; đồng thời xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: N.H

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời đánh giá sự cần thiết, tính pháp lý và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết làm cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Đại biểu báo cáo tại phiên họp - Ảnh: N.H

Đại biểu báo cáo tại phiên họp - Ảnh: N.H

Đại biểu báo cáo tại phiên họp - Ảnh: N.H

Đặc biệt, tập trung vào một số dự thảo nghị quyết, như: Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và thông báo dự kiến tổng chi thường xuyên nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh; giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, năm 2026 nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với các nhiệm vụ chi cấp tỉnh; thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất năm 2026; giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức và số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền địa phương năm 2026; việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Quảng Bình và HĐND tỉnh Quảng Trị (cũ) ban hành thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo…

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp quan trọng, xem xét, quyết định và đôn đốc, giải quyết các điểm nghẽn liên quan đến phát kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc chuẩn bị dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh của các cơ quan liên quan tại kỳ họp vẫn còn chậm.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp - Ảnh: N.H

Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan liên quan cần có kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án nước sạch; lưới điện sinh hoạt; trang thiết bị y tế; tổ chức biên chế; kế hoạch vốn đầu tư công trung ương; chính sách hỗ trợ giáo viên, nhân viên làm việc liên trường, nhiều điểm trường…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, các ban của HĐND tỉnh khẩn trương tổng hợp, thẩm tra, rà soát, hoàn chỉnh các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.