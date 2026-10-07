Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các công trình cao tầng

Thiếu tướng Dương Đức Hải (Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ , Bộ Công an) phát biểu chỉ đạo tại buổi thực tập.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Dương Đức Hải (Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an) nhấn mạnh, cuộc thực tập là dịp kiểm chứng năng lực xử lý các tình huống phức tạp của lực lượng Công an, Quân đội và các đơn vị tham gia; đặc biệt là khả năng xử lý tại chỗ, cơ chế huy động lực lượng từ các địa phương khác khi lực lượng tại chỗ không đáp ứng yêu cầu.

Đà Nẵng là đô thị động lực, giữ vị trí chiến lược và là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước. Sự phát triển nhanh của đô thị du lịch, các công trình cao tầng, nhà kho, cảng, cơ sở xăng dầu đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với công tác bảo đảm an toàn. Năng lực phòng ngừa và xử lý sự cố phải tương xứng với quy mô và tốc độ phát triển, qua đó bảo vệ nguồn lực, giữ vững niềm tin của người dân, du khách, nhà đầu tư và tạo điều kiện cho thành phố phát triển.

Các lực lượng thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Đà Nẵng.

Cuộc thực tập lần này được tổ chức với nhiều tình huống giả định xảy ra gần như đồng thời tại công trình cao tầng, cơ sở xăng dầu và trên đường giao thông, đòi hỏi sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng. Qua đó, các đơn vị có điều kiện kiểm nghiệm cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, khả năng tiếp nhận và xử lý tình huống dưới sự chỉ huy thống nhất, làm cơ sở hoàn thiện cơ chế phối hợp liên vùng khi xảy ra sự cố lớn.

Với các tình huống giả định xảy ra tại nhiều vị trí, cuộc thực tập là dịp quan trọng để kiểm tra tính khả thi của phương án, khả năng phối hợp, hiệp đồng và tổ chức xử lý của các lực lượng; đồng thời nhận diện những hạn chế, bất cập trong chỉ huy, huy động, bố trí và sử dụng lực lượng, phương tiện.

Các lực lượng triển khai thực tập cứu nạn ở trên cao khi xảy ra cháy tại tòa nhà cao tầng ở thành phố Đà Nẵng.

Kết quả thực tập sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng phó trong thực tiễn, bảo đảm khi xảy ra tình huống, các lực lượng có thể triển khai nhanh, phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, Đà Nẵng đang phát triển với nhiều loại hình cơ sở, công trình và hạ tầng như khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics, công trình cao tầng, công trình ngầm, cơ sở lưu trú và trung tâm thương mại. Cùng đó, không gian quản lý của thành phố mở rộng, địa bàn đa dạng từ đô thị, đồng bằng, ven biển đến miền núi, hải đảo và chịu tác động của thiên tai, bão lũ, sạt lở. Những đặc điểm này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực phòng ngừa, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Đà Nẵng.

Trước những tình huống cháy, nổ, sự cố lớn, diễn biến phức tạp, các lực lượng cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện; năng lực chỉ huy, điều hành; hệ thống thông tin liên lạc và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, địa phương. Sự chủ động phải được thể hiện bằng phương án cụ thể, sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và khả năng triển khai kịp thời, hiệu quả khi tình huống xảy ra.

Dịp này, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các lực lượng tham gia thực tập, tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ có quy mô lớn, phức tạp.