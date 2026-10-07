Vành đai 5 chậm tiến độ, Phú Thọ yêu cầu tăng tốc thi công

UBND tỉnh cũng đồng thời rà soát, hoàn thiện phương án chuẩn bị đầu tư dự án đường nối từ Đại Lải đến Sóc Sơn, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Công trường dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô (đoạn qua phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo UBND tỉnh, dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô, gồm tuyến đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo kết nối Vành đai 5 với Quốc lộ 2B đi Tây Thiên, Quốc lộ 2C và Tuyên Quang đang triển khai tiến độ rất chậm, trong khi đây là năm cuối phải hoàn thành dự án theo chỉ đạo của tỉnh. Đến nay, khối lượng thi công và giải ngân mới đạt 298,21 tỷ đồng trên tổng số 1.135,15 tỷ đồng, tương đương 26,3%. Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 80% nhưng chưa liên tục, còn tình trạng “xôi đỗ”; việc cân bằng đất đào, đắp trên tuyến chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công.

Theo ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiến độ dự án chậm đã làm gia tăng nguy cơ không giải ngân hết nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao, có thể dẫn đến hủy dự toán, ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành dự án và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công. Nguyên nhân là do công tác chỉ đạo của chủ đầu tư và tổ chức thi công chưa sát sao; nhiều nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh chưa hoàn thành.

Trước tình trạng này, lãnh đạo UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND các xã, phường Xuân Hòa, Bình Tuyền, Tam Đảo, Đại Đình và Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc do chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao; yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, sở, ngành phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý từng phần việc theo thời hạn cụ thể, không để các vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Về giải phóng mặt bằng, tỉnh yêu cầu UBND xã Bình Tuyền khẩn trương kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có đất, tài sản trong phạm vi đất Vườn Quốc gia Tam Đảo đã bàn giao cho địa phương; trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức chi trả theo quy định. Đối với diện tích đất thuộc Trung tâm Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Trung tâm Lâm nghiệp và UBND xã Bình Tuyền xác định nguồn gốc sử dụng đất, tình hình quản lý, sản xuất làm cơ sở thực hiện giải phóng mặt bằng. Các bên phải thống nhất nội dung xử lý bằng biên bản trước ngày 2/10/2026, hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã trước ngày 25/10/2026.

Tại phường Xuân Hòa, địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường đối với 24 hộ di dân kinh tế mới, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong tháng 10/2026. Tại xã Tam Đảo, Sở Xây dựng phối hợp với địa phương thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch mở rộng nghĩa trang Cam Lâm để phục vụ di chuyển mộ, làm cơ sở thực hiện thủ tục thu hồi đất và hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10. Với xã Đại Đình, phần diện tích còn lại không lớn nên địa phương phải tập trung xử lý, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng này.

Cùng với mặt bằng, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chấn chỉnh mạnh công tác quản lý dự án và tổ chức thi công. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phải xây dựng tiến độ chi tiết với từng nhà thầu, tổ chức thi công 3 ca, giao ban và kiểm điểm tiến độ hằng tuần; trường hợp nhà thầu chây ì, không đáp ứng yêu cầu phải xử lý vi phạm theo hợp đồng và quy định pháp luật, trong đó có thể thu hồi tạm ứng, kiến nghị trừ điểm đấu thầu hoặc không cho tham gia các dự án mới trên địa bàn tỉnh theo quy định. Mục tiêu là đẩy nhanh khối lượng thi công, giải ngân hết nguồn vốn được giao.

Đối với các khu tái định cư phục vụ dự án, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thi công hoàn thành trước ngày 30/11/2026 để có quỹ đất giao cho người dân. Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phải tổ chức giao ban hằng tuần giữa các bộ phận, cá nhân phụ trách để kiểm điểm kết quả, kịp thời xử lý phát sinh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các địa phương và Ban Quản lý dự án cũng được xác định là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Đối với dự án đường nối từ Đại Lải đến Sóc Sơn, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tỉnh yêu cầu tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư theo hướng lựa chọn được phương án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, hạn chế chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư. Bên cạnh phương án hướng tuyến đang đề xuất, các cơ quan liên quan được yêu cầu nghiên cứu thêm hai phương án để so sánh: tuyến hoàn toàn một bên kênh thủy lợi, kết hợp nắn chỉnh tại những đoạn qua khu dân cư đông đúc nhằm giảm chi phí bồi thường; hoặc tuyến đi hoàn toàn trên ruộng, không qua khu dân cư, hạn chế phát sinh nhu cầu tái định cư.

Về quy mô đầu tư, tỉnh yêu cầu tính toán lại các hạng mục theo hướng tiết giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu khai thác. Trước mắt, nghiên cứu chưa đầu tư lát hè, rãnh, hào kỹ thuật, trừ những đoạn qua khu dân cư; xem xét chưa đầu tư các hạng mục thuộc phạm vi kênh thủy lợi; đồng thời tính toán suất đầu tư phù hợp và đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu về lợi ích, hiệu quả đầu tư như ICOR, IRR.

Sở Tài chính, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan làm việc với cơ quan đề xuất trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư. Việc chuẩn bị dự án phải bảo đảm hiệu quả, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực và không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến.

Việc đồng thời siết tiến độ dự án Vành đai 5 - vùng Thủ đô và rà soát phương án đầu tư tuyến Đại Lải - Sóc Sơn cho thấy Phú Thọ đang đặt yêu cầu cao hơn đối với hiệu quả đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn Vĩnh Phúc. Trọng tâm được xác định là xử lý dứt điểm mặt bằng, nâng trách nhiệm chủ đầu tư và nhà thầu, kiểm soát chặt tiến độ, giải ngân, đồng thời lựa chọn phương án đầu tư hợp lý ngay từ khâu chuẩn bị, qua đó hạn chế phát sinh chi phí và bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước.