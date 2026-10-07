Công an An Giang đặt mục tiêu làm sạch dữ liệu trước 15/11

Các đại biểu, học viên dự lễ khai giảng lớp tập huấn.

Sáng 7/10, tại phường Rạch Giá, Công an tỉnh An Giang - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn kiến thức về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tham gia tập huấn có đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin chỉ huy, Văn phòng Bộ Công an; thành viên Tổ giúp việc, Tổ công tác Ban Chỉ đạo 57 tỉnh; lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an các xã, phường, đặc khu phụ trách công tác chuyển đổi số.

Lớp tập huấn trang bị kiến thức về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với kỹ năng tham mưu, điều phối và đánh giá kết quả thực hiện.

Học viên cũng được hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, khai thác dữ liệu, cập nhật nhiệm vụ trên hệ thống; cơ chế tài chính, giải ngân kinh phí và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Từ ngày 15/9/2026, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh An Giang được chuyển từ Văn phòng Tỉnh ủy sang Công an tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh đang tập trung làm sạch dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 15/11/2026. Công an tỉnh sẽ phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành xử lý dữ liệu còn tồn tại, trong đó tập trung vào dữ liệu đất đai, an sinh xã hội và sức khỏe điện tử.