Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Theo phân công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh; trực tiếp xử lý những vấn đề lớn, quan trọng, có tính chiến lược, dài hạn.

Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh trật tự; đối nội, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng trực tiếp điều hành các vấn đề về ngân sách, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và dài hạn; sử dụng nguồn vượt thu, các khoản chi từ dự phòng ngân sách; phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài chính, tài sản công. Bên cạnh đó là công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ và quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương. Ảnh: Trường Nhật

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cho chủ trương triển khai thủ tục đối với các dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Đồng thời, cho ý kiến về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc diện phải báo cáo Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tài chính, nội vụ và một số địa bàn trọng điểm cũng thuộc phạm vi Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Đối với nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch, theo phân công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam được giao thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt.

Ông Hoàng Nam trực tiếp phụ trách nhóm lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi, đê điều, phát triển nông thôn; đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên thiên nhiên trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; biến đổi khí hậu, môi trường, biển và hải đảo, giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch Thường trực còn phụ trách công tác ngoại vụ, biên giới đất liền, biên giới biển, hải đảo và hợp tác Việt Nam - Lào - Thái Lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo được phân công phụ trách các lĩnh vực tài chính, thanh tra, cải cách hành chính, nội vụ, thống kê, kiểm toán, tư pháp, nội chính và thủ tục hành chính; đồng thời phụ trách chung việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dự án chậm tiến độ; công tác phát triển quỹ đất, doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ông Lê Văn Bảo cũng được giao chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực tài chính, nội vụ, tư pháp, thanh tra, thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng và phát triển quỹ đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến được phân công phụ trách các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường, quản lý chợ; công nghiệp, điện, tiểu thủ công nghiệp; vật liệu nổ, địa chất, khoáng sản; khu công nghiệp, khu kinh tế và cụm công nghiệp; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú được phân công phụ trách quy hoạch đô thị và nông thôn; xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, nhà ở xã hội; cấp, thoát nước; đơn giá xây dựng cơ bản và giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân phụ trách các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin, tuyên truyền, xuất bản, báo chí; y tế, dân số, gia đình và bảo hiểm y tế.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng được phân công phụ trách xúc tiến, thu hút đầu tư FDI; vận động, xúc tiến, thu hút và chỉ triển khai các dự án ODA và vốn vay ưu đãi trong các lĩnh vực được giao.

Theo nguyên tắc phân công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phân công các Phó Chủ tịch giúp theo dõi, chỉ đạo, điều hành và xử lý những công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực, trừ các nội dung Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo.

Các Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ theo phân công, được thay mặt Chủ tịch và sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền. Đồng thời, các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch và trước pháp luật về các quyết định liên quan đến lĩnh vực, cơ quan, địa phương được giao.

Việc phân công được thực hiện theo nguyên tắc bao quát toàn bộ công việc, quyền hạn của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ và phù hợp Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, chưa được pháp luật quy định cụ thể hoặc phát sinh vướng mắc, các Phó Chủ tịch phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch. Những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực, các Phó Chủ tịch được yêu cầu phối hợp chặt chẽ để giải quyết; nếu còn ý kiến khác nhau, Phó Chủ tịch chủ trì báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1838/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 với ông Bùi Hoàng Phương.