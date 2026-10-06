Xóa đường dây ma túy do 'nữ quái' 24 tuổi cầm đầu

Đối tượng Trần Thanh Tâm và Trần Thị Kiều Oanh. Ảnh: Công an Gia Lai

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 7 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Hoài Nhơn và phường Hoài Nhơn Tây.

Trong đó, Trần Thị Kiều Oanh (SN 2002, ở phường Hoài Nhơn Tây) và Trần Thanh Tâm (SN 1997, ở phường Hoài Nhơn) bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Huỳnh Tấn Trung (SN 1996), Trương Minh Đức (SN 2001), Nguyễn Hồng Biên (SN 1991), Trần Trực (SN 1998) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1994), cùng ở phường Hoài Nhơn, bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hoài Nhơn Tây phát hiện Oanh có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan Công an, Oanh chỉ bán ma túy cho những người quen biết nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Oanh cùng Tâm điều hành đường dây mua bán ma túy với phương thức hoạt động khép kín.

Cả hai cất giấu ma túy tại nhiều địa điểm rồi chỉ dẫn người mua đến nhận. Hai đối tượng cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng các căn nhà thuê làm nơi lưu trú và cất giấu ma túy.

Ngày 15/9, Công an phường Hoài Nhơn Tây triển khai 2 tổ công tác bắt quả tang Oanh khi đang điều khiển xe máy điện mang ma túy đi bán. Lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon trong túi quần và 10 túi nilon được giấu trong áo ngực của Oanh.

Cùng thời điểm, tổ công tác thứ hai khống chế Tâm tại một căn nhà thuê ở phường Hoài Nhơn Tây. Khám xét khẩn cấp nơi ở, Công an thu giữ thêm 7 túi nilon chứa ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 3,3764g.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hoài Nhơn Tây phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường Hoài Nhơn bắt giữ Trực, Trung, Đức, Biên và Tùng khi những người này đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Hoài Nhơn. Qua điều tra, nhóm này được xác định đã mua ma túy của Oanh và Tâm để sử dụng.

Hiện hồ sơ vụ án cùng các đối tượng đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.