Công an tỉnh An Giang bảo đảm lễ hội an toàn, văn minh

Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, Công an tỉnh An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo đảm ANTT, an toàn cho người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, ngay từ trước thời điểm lễ hội diễn ra, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai phương án cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng, từng địa bàn, từng vị trí trọng điểm. Hàng trăm CBCS Công an cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, quân sự, biên phòng và dân quân tự vệ được huy động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động nắm tình hình từ cơ sở, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội.

Tại các tuyến đường, khu vực cửa ngõ ra vào lễ hội, các tổ công tác được bố trí để kiểm soát, đảm bảo ANTT, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Tại các tuyến đường, khu vực cửa ngõ ra vào lễ hội, có 19 tổ công tác, 39 chốt cứng được bố trí để kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phát sinh. Bên trong khu vực Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, CBCS Công an được tăng cường cùng lực lượng bảo vệ của Đền, bố trí thường trực, vừa bảo đảm ANTT vừa hướng dẫn người dân, du khách đến viếng, di chuyển đúng quy định.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, phòng ngừa cũng được chú trọng. Lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên sử dụng loa tay tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, không mang theo nhiều tiền mặt, nữ trang có giá trị; chủ động bảo quản tư trang, điện thoại, tài sản cá nhân, nhất là tại những khu vực tập trung đông người.

Cán bộ Công an phường Rạch Giá dùng loa để tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa trộm cắp tài sản cho người dân.

Thượng tá Lê Tú Anh, Phó Trưởng Công an phường Rạch Giá cho biết: “Để triển khai phương án theo kế hoạch của Công an tỉnh, lãnh đạo Công an phường Rạch Giá đã quán triệt đến CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong khi tham gia ứng trực, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa, vừa nắm tình hình vừa tuyên truyền trong nhân dân. Qua đó, đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn di chuyển từ nơi khác đến, có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện các hành vi trộm cắp, móc túi, kịp thời mời gọi, răn đe, bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách.”

Công tác kiểm tra, phòng ngừa cháy nổ tại lễ hội được tăng cường.

Công tác phòng ngừa cháy, nổ tại lễ hội cũng được lực lượng Công an đặc biệt quan tâm. Trước ngày diễn ra lễ hội, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy tại khu vực Đền thờ, các bếp ăn, gian hàng kinh doanh, buôn bán xung quanh khu vực lễ hội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa, nguồn nhiệt, hệ thống điện bảo đảm an toàn; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn chủ các gian hàng sử dụng bình chữa cháy và xử lý tình huống khi có sự cố. Xe chữa cháy cũng được bố trí gần khu vực Đền thờ, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn; nắm tình hình người đến lưu trú, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Cảnh sát PCCC và CNCH được tăng cường ứng trực, luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bố trí trinh sát phối hợp cùng Công an phường Rạch Giá và Công an các phường, xã lận cận để kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối, đánh nhau, đồng thời chủ động phòng ngừa, xử lý tình trạng trộm cắp tài sản.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Trưởng Tiểu ban bảo vệ ANTT và sức khỏe lễ hội cho biết, đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát kỹ các nhiệm vụ được phân công, thực hiện theo phương án đã đề ra, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn từ cơ sở, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã tạo nên thế trận an ninh chặt chẽ tại lễ hội. Từ các tuyến đường, khu vực cửa ngõ, điểm vui chơi, mua bán đến bên trong khu vực Đền thờ, CBCS luôn duy trì tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Sự chủ động của Công an tỉnh An Giang góp phần giữ vững ANTT, tạo cảm giác an tâm cho người dân và du khách khi về với Lễ hội, thành kính tưởng nhớ, tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội an toàn, văn minh, nghĩa tình, để mỗi người dân, du khách khi đến vùng đất An Giang đều có thể yên tâm tận hưởng không khí lễ hội và những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.