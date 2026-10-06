251 vụ cháy trong một tháng, đa phần liên quan đến điện

Theo thống kê, trong số 251 vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã xuất 781 lượt phương tiện, 4.722 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy 211/253 vụ cháy, nổ.

Lực lượng chữa cháy đã hướng dẫn hàng trăm người bị mắc kẹt thoát ra nơi an toàn, trực tiếp cứu 89 người và di chuyển, cứu tài sản trị giá hơn 13 tỷ đồng trong các vụ cháy. Lực lượng tại chỗ và người dân dập tắt 42/251 vụ cháy.

Cháy tăng cả số vụ, người chết và thiệt hại tài sản

So với tháng 8/2026, số vụ cháy trong tháng 9 tăng 6 vụ. Số người chết tăng 7 người, người bị thương tăng 2 người và thiệt hại tài sản tăng khoảng 40,02 tỷ đồng.

Đối với các vụ nổ, số vụ và số người chết không tăng, không giảm so với tháng 8; số người bị thương giảm 3 người.

So với cùng kỳ tháng 9/2025, số vụ cháy giảm 4 vụ nhưng số người chết tăng 5 người, người bị thương tăng 5 người và thiệt hại tài sản tăng khoảng 29,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, số vụ nổ giảm 2 vụ; số người chết trong các vụ nổ giảm 1 người và số người bị thương giảm 2 người so với cùng kỳ năm trước.

Về loại hình, cháy vẫn tập trung nhiều ở nhà dân với 71 vụ, chiếm 28,29% tổng số vụ. Tiếp đến là cháy phương tiện giao thông với 39 vụ, chiếm 15,54%; cơ sở công nghiệp, nhà kho 23 vụ, chiếm 9,16%; cháy rừng 16 vụ, chiếm 6,37%. Các vụ còn lại xảy ra ở những loại hình cơ sở khác.

Trong tháng 9/2026, toàn quốc xảy ra 251 vụ cháy, làm chết 10 người, làm bị thương 11 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ khoảng 56,32 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 2 vụ nổ, làm 1 người chết. (Ảnh Cục CS PCCC&CNCH)

Nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng

Trong tháng 9/2026 và thời gian cuối tháng 8, xảy ra một số vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ngày 19/8, cháy nhà xưởng Công ty TNHH Sản xuất Nhông đĩa xe máy Việt Nhật tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, Hà Nội, làm 3 người chết và 3 người bị thương.

Ngày 22/8, xảy ra cháy tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bông Vải Sợi Đại Phát, tại Lô I7A, đường 6, Khu công nghiệp Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng.

Ngày 27/8, cháy nhà dân tại số 147/15/16 đường tỉnh lộ 25, khu phố 33, phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh, làm 2 người chết.

Ngày 28/8, xảy ra cháy nhà xưởng Công ty TNHH Ngọc Dung tại Cụm công nghiệp Phụng Châu, phường Chương Mỹ, Hà Nội. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 21,7 tỷ đồng.

Ngày 31/8, cháy lán tạm tại thôn Trai Túc, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, làm 1 người chết.

Ngày 2/9, xảy ra cháy nhà dân tại L19B/15, đường T7, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm 1 người chết.

Ngày 7/9, cháy khách sạn Thùy Dương tại số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh, làm 2 người chết.

Cùng ngày, xảy ra cháy xe khách BKS 77F-004.46 tại Km97+600 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, thuộc địa phận xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa, làm 1 người chết.

Đối với sự cố nổ, ngày 5/9 xảy ra một vụ tại khu vực kho, lán nuôi cá ở khu vực ngoài Đê Bối Giáp, sông Kinh Thầy, thuộc Tổ dân phố Chung Chính, phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng, làm 1 người chết.

Sự cố điện chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ cháy

Theo thống kê, trong số các vụ cháy đã được điều tra, làm rõ nguyên nhân, sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm 86,4%.

Nguyên nhân do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 5,4%. Các vụ còn lại xuất phát từ những nguyên nhân khác.

Số liệu trên cho thấy sự cố liên quan đến hệ thống, thiết bị điện vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ cháy đã được xác định nguyên nhân. Việc bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa và nguồn nhiệt vì vậy tiếp tục là vấn đề cần được chú ý nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các loại hình công trình khác.