Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy những tháng cuối năm

Nhìn thẳng vào những “khoảng trống” an toàn

Chiều 6/10, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ CATP đến Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP.

Báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 550 vụ cháy. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 279 vụ, số người chết giảm 1 người. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp tổ chức chữa cháy 473 vụ, xuất 1.774 lượt xe cùng 9.159 lượt cán bộ, chiến sĩ; cứu, hướng dẫn 124 người mắc kẹt trong đám cháy thoát nạn an toàn. Công tác CNCH được triển khai 317 vụ, giải cứu 197 người, tìm thấy 79 thi thể.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Đáng chú ý, lực lượng tại chỗ và nhân dân đã tham gia hỗ trợ chữa cháy 100% số vụ, trực tiếp dập tắt 77 vụ cháy và 1.204 vụ việc. Những con số này cho thấy phương châm “4 tại chỗ” đang ngày càng phát huy vai trò trong việc khống chế sự cố ngay từ ban đầu.

Tuy nhiên, đánh giá tổng quan 9 tháng qua, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho rằng, kết quả giảm cháy chưa thể đồng nghĩa với việc nguy cơ cháy, nổ đã được kiểm soát. Thực tế vẫn xuất hiện những vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người. Cùng với đó là những tồn tại kéo dài trong quản lý nhà nước về PCCC, từ công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng đến việc sử dụng điện, điều kiện thoát nạn, ngăn cháy và tổ chức lực lượng tại chỗ.

Hiện Hà Nội còn khoảng 2.452 công trình đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực chưa khắc phục đầy đủ các tồn tại; cùng với đó là 21.176 nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc UBND cấp xã quản lý chưa khắc phục đầy đủ các giải pháp về kết cấu, kiến trúc, thoát nạn, ngăn cháy. Đây chính là những “khoảng trống” an toàn mà nếu không được xử lý dứt điểm, nguy cơ cháy lớn, cháy lan vẫn luôn hiện hữu.

Điểm cầu CATP Hà Nội

Một trong những chỉ đạo đáng chú ý nhất của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky tại hội nghị là yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC, chuyển trọng tâm công tác kiểm tra từ “đủ lượt” sang “khắc phục đến cùng”.

Tinh thần này đặt ra yêu cầu thay đổi căn bản cách thức kiểm tra. Một cuộc kiểm tra chỉ thực sự có ý nghĩa khi những vi phạm được phát hiện phải được theo dõi, giám sát và buộc khắc phục đến nơi đến chốn; không thể dừng lại ở việc lập biên bản, ban hành kiến nghị rồi để tồn tại tiếp diễn.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu sau kiểm tra phải tổ chức theo dõi việc khắc phục, thực hiện tái kiểm tra; lập danh sách các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở còn tồn tại, vi phạm, cơ sở bị đình chỉ để tăng cường kiểm tra đột xuất. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp xã phải phối hợp các phòng, ban chuyên môn tham mưu UBND cấp xã rà soát toàn bộ các cơ sở đã được kiểm tra, phúc tra và xử lý những trường hợp còn vi phạm nhưng chưa khắc phục, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Hội nghị chỉ rõ có những cơ sở từng được kiểm tra, xử lý, thậm chí bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục hoạt động để rồi xảy ra cháy. Điều đó cho thấy nếu thiếu sự giám sát sau kiểm tra, các quyết định xử lý rất dễ trở thành “điểm kết thúc trên giấy”, thay vì tạo ra chuyển biến thực tế về an toàn PCCC.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH báo cáo tại hội nghị

Cùng với đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm đồng thời về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC; đặc biệt là các cơ sở đã bị đình chỉ nhưng vẫn lén hoạt động. Trường hợp cần thiết, kiên quyết đề nghị UBND cấp xã áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước và các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành xử lý dứt điểm các công trình, cơ sở này trước ngày 1/3/2027.

Phòng cháy phải đi trước một bước

Một yêu cầu xuyên suốt khác được Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh là phải làm thực chất công tác điều tra cơ bản, chuẩn hóa dữ liệu quản lý, yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát, chuẩn hóa dữ liệu điều tra cơ bản và hồ sơ quản lý; xác định rõ số cơ sở đã lập hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đầy đủ, số cần cập nhật, bổ sung. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp xã phải định kỳ hằng tháng đối chiếu cơ sở, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp trong danh sách quản lý.

Trong công tác PCCC, dữ liệu không đơn thuần là những con số hành chính. Một cơ sở nằm ở đâu, loại hình gì, nguy cơ cháy nổ thế nào, xe chữa cháy có tiếp cận được hay không, nguồn nước ở đâu, phương án cứu nạn ra sao... đều có thể quyết định tốc độ và hiệu quả xử lý khi sự cố xảy ra.

Theo hướng này, CATP tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp thông tin về các ngõ, ngách xe chữa cháy không tiếp cận được vào bản đồ số của hệ thống dữ liệu PCCC và CNCH. Đây là một trong những nhiệm vụ được giao hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong những tháng cuối năm

Từ thực tế 73,8% số vụ cháy trong 9 tháng có nguyên nhân liên quan đến điện, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, không chỉ dừng ở “nhắc nhở” mà phải truyền cảm hứng, trang bị kỹ năng và hình thành thói quen an toàn PCCC.

Cùng với việc tận dụng mạng xã hội, nền tảng số, ứng dụng di động để truyền tải thông điệp đến từng nhóm đối tượng, Công an cấp xã phải tham mưu tổ chức các điểm trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC và CNCH ngay tại địa bàn cơ sở. Người dân không chỉ được nghe về PCCC mà phải được hướng dẫn để biết cách xử lý khi có sự cố.

Đặc biệt, CATP tiếp tục phối hợp triển khai tư vấn, hướng dẫn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện qua iHanoi; vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận PCCC và CNCH” vì thế không chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền, mà phải trở thành năng lực tự phòng, tự bảo vệ của từng hộ gia đình, từng khu dân cư.

Hà Nội đã xây dựng, số hóa hơn 14.000 phương án xử lý tình huống cháy tại các ngõ sâu từ 50-200m và trên 200m. Những dữ liệu này phải thực sự trở thành công cụ phục vụ chỉ huy, điều hành, giúp lực lượng nắm chắc địa bàn và xử lý ngay từ những phút đầu.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ cương, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong những tháng cuối năm.

Sau những con số giảm về cháy, điều Hà Nội cần hướng tới không chỉ là giảm thêm bao nhiêu vụ, mà quan trọng hơn là không để những tồn tại đã được nhận diện tiếp tục trở thành nguyên nhân của những vụ cháy mới. Và với yêu cầu chuyển từ “đủ lượt” sang “khắc phục đến cùng”, công tác PCCC đang được đặt lại đúng vị trí: phòng ngừa phải thực chất, kiểm tra phải có hậu kiểm, dữ liệu phải phục vụ hành động và trách nhiệm phải được quy về từng người, từng đơn vị, từng địa bàn.