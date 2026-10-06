Công an xã Yên Sơn kịp thời ngăn bé gái bị dụ dỗ bỏ nhà đi làm xa

Quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La phát hiện cháu V.T.L

Qua kiểm tra, xác minh, Tổ công tác xác định cháu V.T.L (SN 2011), trú tại bản Trạm Hốc, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La. Liên hệ với gia đình, lực lượng Công an được biết cháu V.T.L bị người lạ rủ rê, lôi kéo đi làm ăn xa tại tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù gia đình không đồng ý, cháu vẫn tự ý bỏ nhà đi trong đêm.

Công an xã Yên Sơn đã đưa cháu V.T.L về trụ sở, thăm hỏi, động viên, đồng thời phân tích những nguy cơ, hiểm họa có thể xảy ra khi tự ý đi làm xa theo lời rủ rê của người lạ. Sau khi ổn định tâm lý, cháu được bàn giao an toàn cho gia đình.

Công an xã Yên Sơn đã đưa cháu V.T.L về trụ sở và liên lạc cho gia đình tới đón