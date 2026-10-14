'Kho ảnh thế giới' nộp đơn phá sản

Getty Images gặp khó khăn do ảnh AI. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 12/10, Getty Images công bố kế hoạch nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ, đồng thời tiến hành tái cấu trúc để trở thành công ty tư nhân. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp cung cấp hình ảnh này gặp khó khăn tài chính và chịu sức ép cạnh tranh từ ảnh AI.

Theo Reuters, Getty Images dự kiến bắt đầu thủ tục phá sản trong vài tuần tới và hoàn tất tái cấu trúc trước cuối năm 2026. Công ty khẳng định các dịch vụ vẫn hoạt động bình thường cũng như sẽ tiếp tục thanh toán cho đối tác, nhà cung cấp và người đóng góp nội dung.

Tình hình tài chính của Getty Images đã suy yếu đáng kể trong những năm gần đây. Tính đến cuối tháng 6, tổng nợ của công ty lên tới 2,1 tỷ USD, trong khi giá trị vốn hóa thị trường chỉ còn 20,74 triệu USD vào cuối tháng 9.

Cổ phiếu Getty Images đã mất khoảng 99% giá trị kể từ khi doanh nghiệp này trở lại thị trường chứng khoán năm 2022. Khi đó, thương vụ sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) đưa mức định giá doanh nghiệp lên khoảng 4,8 tỷ USD.

Đà sụt giảm kéo dài khiến Sở Giao dịch Chứng khoán New York bắt đầu thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu Getty Images vào cuối tháng 9.

Để giải quyết khó khăn, công ty đạt thỏa thuận tái cấu trúc với các chủ nợ và nhà đầu tư lớn. Những đơn vị này cam kết rót tối đa 533 triệu USD, đồng thời xóa nợ 270 triệu USD trái phiếu không có tài sản bảo đảm, giảm chi phí lãi vay và gia hạn thời gian thanh toán. Koch Equity Development cũng cam kết cung cấp khoản tài trợ tối đa 143 triệu USD để hỗ trợ hoạt động trong giai đoạn chuyển đổi.

Craig Peters, CEO Getty Images nhận định sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư và chủ nợ sẽ giúp công ty đẩy nhanh đầu tư, củng cố nền tảng tài chính và tạo điều kiện phát triển dài hạn.

Trước đó, Getty Images từng tìm cách cải thiện vị thế thông qua thương vụ sáp nhập trị giá 3,7 tỷ USD với Shutterstock. Tuy nhiên, kế hoạch đổ vỡ sau khi cơ quan quản lý cạnh tranh Anh yêu cầu Shutterstock bán mảng kinh doanh hình ảnh tin tức như điều kiện để thông qua giao dịch.

Bên cạnh gánh nặng tài chính, Getty Images còn đối mặt với sự phát triển nhanh chóng của AI. Các công cụ tạo ảnh bằng AI ngày càng đe doạ trực tiếp những nền tảng cung cấp hình ảnh truyền thống.

Áp lực nợ, cạnh tranh công nghệ và thương vụ sáp nhập bất thành buộc Getty Images phải tìm hướng đi mới. Công ty kỳ vọng quá trình tái cấu trúc và trở lại sở hữu tư nhân sẽ tạo thêm nguồn lực để duy trì hoạt động, đồng thời đầu tư cho tăng trưởng dài hạn.