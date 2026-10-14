Bộ Công Thương đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 2027

Tại dự thảo 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương trình Chính phủ tại Tờ trình số 8153, cơ quan này đề xuất nguyên tắc bình ổn giá xăng dầu được chỉnh sửa theo hướng thay đổi các công cụ điều hành giá.

Đáng chú ý, dự thảo không còn liệt kê Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong nhóm biện pháp bình ổn giá.

Thay vào đó, dự thảo nhấn mạnh việc kết hợp đồng bộ các biện pháp bình ổn giá, điều hòa cung cầu giữa nguồn cung từ sản xuất trong nước và xuất nhập khẩu, điều hòa cung cầu giữa các vùng, địa phương thông qua hệ thống phân phối, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, dự trữ lưu thông xăng dầu, dự trữ xăng dầu quốc gia, các biện pháp về thuế, tài chính, tiền tệ, và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu khỏi các biện pháp bình ổn giá. Ảnh: N.K

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền được điều hành giá bằng các biện pháp cụ thể gồm quy định giá tối đa, khung giá hoặc giá cụ thể có thời hạn.

Theo lý giải của Bộ Công thương, quy định này đã chỉnh lý câu chữ các nguyên tắc bình ổn giá, đồng thời bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu khỏi các biện pháp bình ổn giá trước đó. Việc bổ sung công cụ điều hành giá trong trường hợp cần thiết được thực hiện theo Thông báo số 488/TB-VPCP và Tờ trình.

Ngoài ra, dự thảo tiếp tục đặt ra nguyên tắc bình ổn giá xăng dầu phải phù hợp cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Luật Giá, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, không làm méo mó tín hiệu thị trường trong trung và dài hạn;

Cũng tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất dừng trích lập, chi Quỹ bình ổn giá xăng đâu từ ngày 1/1/2027. Sau khi hoàn tất việc bù trừ số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính bàn giao tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã mở tại Kho bạc Nhà nước cho Bộ Công Thương.

Sau khi Bộ Tài chính bàn giao tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã mở tại Kho bạc Nhà nước cho Bộ Công Thương, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tổng hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn Bộ Tài chính bàn giao và nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước, báo cáo Chính phủ. Số dư thặng dư (nếu còn) phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước trong vòng 15 ngày làm việc sau khi Chính phủ phê duyệt báo cáo.

Dự thảo quy định thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu; nghiêm túc thực hiện phong tỏa tài khoản Quỹ bình ổn giá.

Nếu chậm quyết toán quá 60 ngày sẽ bị đình chỉ kinh doanh tạm thời, quá 90 ngày sẽ bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.