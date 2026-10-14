Bài học hay giữa công đoàn và chính quyền trong một đơn vị y tế

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà đoàn viên, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Ngày 14/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã thăm, động viên 2.600 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Báo cáo của Ban Giám đốc và Công đoàn bệnh viện cho thấy, chỉ sau hơn 3 tháng cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, sau khi được cấp giấy phép hoạt động cấp chuyên sâu, cơ sở đã nhanh chóng tiếp nhận và vận hành hiệu quả quy mô 300 giường bệnh với hơn 13.733 danh mục kỹ thuật chuyên môn.

Chỉ trong 100 ngày, cơ sở đã tiếp đón và khám chữa bệnh cho hơn 16.663 lượt người bệnh. Xử lý kịp thời 3.014 ca cấp cứu và thực hiện thành công 2.604 ca mổ cấp cứu, 1.403 ca mổ kế hoạch. Triển khai hàng chục ngàn lượt xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu kỹ thuật cao...

Đặc biệt, việc tổ chức mổ cả vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, cùng việc xử lý thành công nhiều ca đa chấn thương phức tạp ngay tại chỗ đã khẳng định uy tín, thương hiệu "Việt Đức" tại mảnh đất cố đô Ninh Bình, giúp giảm tải hiệu quả cho cơ sở Tràng Thi.

Đoàn công tác trò chuyện với người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: NGUYỄN CHÁNH)

Phát biểu tại chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ ấn tượng trước những kỳ tích của đội ngũ y, bác sĩ tại cơ sở Ninh Bình, đồng thời khẳng định để có được những kết quả đó, ngay từ những ngày đầu vận hành, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc là vai trò chủ động, đồng hành và sự vào cuộc trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Thực tế tại cơ sở Ninh Bình đã cho thấy một bài học rất hay về mô hình phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền trong một đơn vị y tế.

Đó là việc tổ chức công đoàn đã làm tốt chức năng tham gia quản lý, đồng hành cùng chính quyền thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhất là giai đoạn thành lập, nhân viên phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoàn thiện quy trình vận hành tại cơ sở mới.

Chính sự thấu hiểu và đồng lòng ấy đã giúp hơn 400 đoàn viên ứng trực luân phiên và cơ hữu mỗi tháng yên tâm cống hiến, sẵn sàng tăng ca, làm việc cả ngày nghỉ để vận hành trơn tru nguồn lực chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở đã thực hiện trọn vẹn chức năng cốt lõi là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Để cán bộ yên tâm công tác xa nhà hơn 50km, tổ chức Công đoàn đã cùng chính quyền xây dựng và thực thi một chính sách hậu cần toàn diện, khoa học và nhân văn. Việc thuê nhà lưu trú đầy đủ tiện ích tại khu chung cư Sun Urban, bố trí xe đưa đón hằng ngày theo khung giờ chuyên môn, cung cấp đều đặn khoảng 280 suất ăn trưa và 70 suất ăn sáng/tối mỗi ngày là những hoạt động rất thiết thực.

Đặc biệt, vai trò giám sát của Công đoàn trong việc phân công công việc và thu nhập bảo đảm công bằng giữa các nhóm nhân lực đã tạo nên động lực lớn. Nhờ đó, bộ máy nhân sự hoạt động rất ổn định, khi có khoảng 20 viên chức từ cơ sở Tràng Thi tự nguyện xin chuyển công tác cố định về đây. "Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy: Khi Công đoàn chăm lo tốt, người lao động sẽ coi cơ quan là nhà và dốc lòng vì nhiệm vụ" đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Đoàn công tác tặng quà đoàn viên, người lao động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Chặng đường phía trước của cơ sở Ninh Bình vẫn còn nhiều thách thức khi các quy trình phối hợp đồng bộ giữa hai cơ sở cần thời gian để hoàn thiện. Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng chính quyền, người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gắn chặt hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện; là cầu nối hiệu quả, cụ thể hóa các mục tiêu chuyên môn của Ban Giám đốc thành các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao y đức và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Chủ động tham mưu, hiến kế cùng chính quyền để tối ưu hóa quy trình luân phiên nhân lực, giảm tải áp lực trực cho nhân viên y tế. Tiếp tục sâu sát, lắng nghe tâm tư của người lao động để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành liên thông hai cơ sở.

Đối với đoàn viên, người lao động, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn mong muốn tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, phát huy truyền thống anh hùng của Bệnh viện Việt Đức, biến những vất vả địa lý thành động lực để khẳng định chất lượng khám chữa bệnh cấp chuyên sâu tại cơ sở mới.

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam tặng quà cho đoàn viên, người lao động. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng đã thăm, động viên y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình.

Với mô hình “Một Bệnh viện - Hai cơ sở”, mặc dù thời gian triển khai chưa dài, khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, song cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, phẫu thuật và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Hàng trăm nghìn lượt người bệnh đã được tiếp nhận, khám và điều trị; nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch được cấp cứu, can thiệp kịp thời ngay tại cơ sở.

Phát biểu tại chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả mà cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện đang phải đối mặt trong quá trình vận hành cơ sở mới.

Vì vậy, chăm lo cho người lao động ngành y tế không chỉ là bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định mà còn phải quan tâm đến điều kiện làm việc, nơi ăn ở, đi lại, sức khỏe, đời sống tinh thần và sự cân bằng giữa công việc với gia đình. Người lao động có điều kiện làm việc tốt hơn, được quan tâm và chia sẻ nhiều hơn thì sẽ có thêm động lực để gắn bó, cống hiến và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn- Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhấn mạnh.

Với kiến nghị hỗ trợ nguồn lực xây dựng khu liên hợp thể thao, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự đồng tình và cho rằng đây là nhu cầu chính đáng của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế phải làm việc với cường độ cao, thường xuyên xa gia đình...Đồng thời, đề nghị bệnh viện sớm hoàn thiện quy hoạch, thiết kế để Tổng Liên đoàn Lao động xem xét đăng ký hạng mục hỗ trợ kinh phí.