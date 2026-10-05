Trở về nhà sau khi đi làm xa, người vợ để lại một thứ rồi rời đi khiến chồng lặng người

Vì cuộc sống mưu sinh, không ít người phải rời quê hương, xa gia đình để tìm kiếm cơ hội việc làm tại những thành phố lớn. Đằng sau lựa chọn ấy là những tháng ngày vất vả, nỗi nhớ người thân và cả những hy sinh thầm lặng mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.

Thế nhưng, câu chuyện về một người phụ nữ ở Quảng Tây (Trung Quốc) khiến dư luận chú ý khi cô trở về nhà sau gần một năm xa cách, nhưng chỉ ở lại đúng một ngày rồi tiếp tục lên đường. Trước khi rời đi, người vợ để lại cho chồng 50.000 NDT (khoảng 193,75 triệu đồng), cùng một món quà được ví von là chiếc "mũ xanh", khiến câu chuyện hôn nhân của họ trở thành chủ đề bàn tán.

Theo nội dung được chia sẻ, người chồng vô cùng vui mừng khi biết vợ sắp trở về. Sau gần một năm không gặp mặt, cuộc đoàn tụ tưởng chừng sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc để hai người bù đắp những ngày tháng xa cách.

Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Người vợ chỉ ở nhà một ngày, sau đó đã thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi. Người chồng cố gắng níu kéo, mong vợ ở lại thêm một thời gian, nhưng dường như quyết định của cô đã được đưa ra từ trước.

Trong cuộc trò chuyện, người phụ nữ cho rằng chồng không có khả năng kiếm tiền, khiến mọi gánh nặng kinh tế của gia đình đều đổ lên vai mình. Cô nói bản thân không muốn trở thành người lạnh lùng, nhưng cuộc sống buộc cô phải lựa chọn như vậy.

Trước những lời này, người chồng chỉ im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay phản ứng đáng kể nào.

Sự im lặng ấy càng khiến câu chuyện trở nên khó hiểu. Nếu người vợ thực sự phải một mình gánh vác kinh tế gia đình, việc cô liên tục đi làm xa có thể xuất phát từ áp lực cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, việc chỉ trở về nhà một ngày sau gần một năm xa cách cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng hôn nhân và mối quan hệ giữa hai người.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là hành động của người phụ nữ trước lúc rời đi. Cô đưa cho chồng 50.000 NDT, nói rằng đây là khoản tiền để anh chi tiêu cá nhân trong thời gian tới. Sau đó, cô quay lưng bước đi, để mặc người chồng đứng nhìn theo bóng mình cho đến khi khuất dạng.

Khoản tiền không nhỏ khiến cuộc chia tay càng trở nên khó hiểu. Đó có thể được xem là sự chu cấp của người vợ dành cho chồng, nhưng cũng khiến không ít người đặt câu hỏi về sự cân bằng trong trách nhiệm và vai trò của mỗi người trong gia đình.

Một bộ phận ý kiến cho rằng người chồng là người trưởng thành, có sức khỏe và khả năng lao động thì nên chủ động tìm kiếm công việc, cùng vợ chia sẻ gánh nặng kinh tế. Việc để một mình người phụ nữ bươn chải bên ngoài, trong khi bản thân chỉ chờ đợi tiền bạc được gửi về, nếu đúng như những gì câu chuyện mô tả, khó tránh khỏi những lời chỉ trích.

Ở chiều ngược lại, cũng có thể thấy người vợ đang phải đối mặt với những áp lực riêng. Việc rời xa gia đình trong thời gian dài không phải lựa chọn dễ dàng, nhất là khi phải đánh đổi thời gian bên người thân để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, những thông tin được chia sẻ chưa đủ để xác định nguyên nhân thực sự khiến cô chỉ ở nhà một ngày hay bản chất mối quan hệ giữa hai vợ chồng.

Câu chuyện được khép lại bằng hình ảnh người chồng lặng lẽ nhìn theo vợ, không nói một lời. 50.000 NDT có thể giúp anh trang trải cuộc sống trong một khoảng thời gian, nhưng không thể thay thế sự đồng hành, sẻ chia mà một cuộc hôn nhân cần có.

Sau tất cả, điều khiến người ta suy ngẫm không chỉ là chuyện ai kiếm tiền, ai ở nhà, mà còn là trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình. Bởi một mái ấm khó có thể bền vững nếu mọi hy sinh và gánh nặng đều đặt lên vai duy nhất một người.