4 nhóm đồ uống giúp giảm khó chịu do trào ngược acid dạ dày

Trào ngược acid dạ dày xảy ra khi dịch vị từ dạ dày đi ngược lên thực quản, gây ra các triệu chứng như ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng hoặc khó chịu sau ăn.

Bên cạnh việc điều chỉnh giờ ăn, khẩu phần và tư thế sau bữa ăn, lựa chọn đồ uống phù hợp cũng có thể góp phần kiểm soát triệu chứng. Người bị trào ngược nên ưu tiên thức uống ít acid, ít chất béo và hạn chế đường; đồng thời tránh những đồ uống từng khiến triệu chứng của bản thân nặng hơn.

Trà thảo mộc có thể giúp làm dịu dạ dày

Một số loại trà thảo mộc không chứa caffeine có thể là lựa chọn phù hợp cho người thường xuyên bị khó chịu do trào ngược.

Trà hoa cúc: Hoa cúc được biết đến với đặc tính chống viêm và làm dịu. Một tách trà hoa cúc ấm có thể giúp tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu cho đường tiêu hóa.

Trà gừng: Gừng có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác buồn nôn, đầy bụng ở một số người. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều gừng vì vị cay có thể khiến triệu chứng khó chịu hơn ở một số trường hợp.

Trà cam thảo: Cam thảo được sử dụng trong một số sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, người bị tăng huyết áp, bệnh tim, bệnh thận hoặc đang dùng thuốc nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, bởi cam thảo có thể gây tác dụng phụ khi dùng nhiều.

Nên uống trà ở mức ấm, từng ngụm nhỏ và không uống quá sát giờ đi ngủ.

Sữa ít béo và sữa thực vật

Thực phẩm giàu chất béo có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và làm một số người dễ xuất hiện triệu chứng trào ngược hơn. Vì vậy, nếu sữa nguyên kem khiến bạn khó chịu, có thể thử chuyển sang sữa ít béo hoặc không béo.

Sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa yến mạch và một số loại sữa thực vật khác cũng có thể được lựa chọn tùy khả năng dung nạp.

Khi mua sữa thực vật đóng hộp, nên ưu tiên sản phẩm không đường hoặc ít đường, đồng thời kiểm tra thành phần và hàm lượng chất béo trên nhãn.

Nước ép và sinh tố từ thực phẩm ít acid

Không phải loại nước ép trái cây nào cũng phù hợp với người bị trào ngược. Các loại quả có tính acid cao như cam, chanh, bưởi hoặc một số loại nước ép chua có thể làm triệu chứng ợ nóng và nóng rát tăng lên ở một số người.

Thay vào đó, có thể lựa chọn các nguyên liệu ít acid như dưa hấu, lê, dưa chuột để chế biến nước ép hoặc sinh tố.

Sinh tố kết hợp rau xanh với trái cây ít acid cũng là cách bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, nên tránh cho quá nhiều đường, siro hoặc kem béo vào đồ uống.

Nước lọc và một số thức uống phù hợp

Nước lọc vẫn là lựa chọn đơn giản và an toàn nhất để duy trì đủ nước cho cơ thể. Uống nước với lượng vừa phải có thể giúp làm sạch phần acid còn lưu lại trong thực quản sau khi trào ngược.

Có thể uống từng ngụm nhỏ trong ngày thay vì uống một lượng lớn cùng lúc, đặc biệt là ngay sau bữa ăn.

Nước dừa không đường cũng có thể được sử dụng nếu cơ thể dung nạp tốt. Tuy nhiên, không nên xem nước dừa hay nước kiềm là phương pháp điều trị trào ngược. Bằng chứng về khả năng cải thiện bệnh nhờ các loại nước có tính kiềm vẫn còn hạn chế.

Những đồ uống người bị trào ngược nên hạn chế

Bên cạnh việc lựa chọn thức uống phù hợp, người bị trào ngược nên chú ý hạn chế những loại có khả năng kích thích hoặc làm nặng triệu chứng, chẳng hạn:

Cà phê và các đồ uống chứa nhiều caffeine.

Rượu bia.

Nước ngọt có gas.

Nước ép trái cây có tính acid cao.

Đồ uống nhiều đường hoặc nhiều chất béo.

Đồ uống quá nóng hoặc quá lạnh nếu chúng khiến triệu chứng tăng lên.

Mỗi người có thể có những tác nhân gây trào ngược khác nhau. Vì vậy, việc theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi sử dụng từng loại đồ uống sẽ giúp xác định những thức uống phù hợp nhất.

Lưu ý: Đồ uống chỉ đóng vai trò hỗ trợ kiểm soát triệu chứng, không thay thế điều trị y tế. Nếu tình trạng ợ nóng, trào ngược xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc kèm khó nuốt, đau ngực, nôn ói hay sụt cân không rõ nguyên nhân, nên đi khám để được đánh giá.