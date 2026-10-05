Horoscope 5/10 - 11/10: Bạch Dương giành thế chủ động, Kim Ngưu chớ ôm đồm

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần này, Bạch Dương có xu hướng ra quyết định nhanh hơn bình thường, nhất là với một vấn đề đã được cân nhắc từ cuối tháng 9. Bạn có thể đứng trước lựa chọn giữa việc tiếp tục một kế hoạch quen thuộc và việc thử hướng đi mới.

Trong công việc, khoảng giữa tuần thích hợp để trình bày ý tưởng, đề xuất cách làm hoặc chủ động nhận một phần việc quan trọng. Điểm đáng chú ý là kết quả không đến ngay lập tức, nhưng việc bạn chủ động thể hiện năng lực sẽ tạo tiền đề cho những cơ hội tiếp theo.

Tài chính khá ổn định. Nếu đang có một khoản tiền dự định chi cho học tập, công cụ làm việc hoặc kế hoạch cá nhân, đây là lúc có thể bắt đầu tính toán nghiêm túc.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới với bài toán sắp xếp lại thời gian và nguồn lực. Có thể bạn đang ôm quá nhiều việc cùng lúc và nhận ra không phải nhiệm vụ nào cũng cần được ưu tiên như nhau.

Trong công việc, hãy tập trung hoàn thành một đầu việc quan trọng thay vì liên tục chuyển đổi giữa nhiều nhiệm vụ. Cách làm này đặc biệt hiệu quả trong những ngày cuối tuần, khi bạn cần chốt một kế hoạch hoặc hoàn thiện sản phẩm.

Về tình cảm, Kim Ngưu có cơ hội hiểu thêm về một người thông qua những cuộc trò chuyện đời thường. Người độc thân không cần vội xác định mối quan hệ; hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử có một tuần khá năng động với nhiều thông tin và kết nối mới. Một cuộc gặp, tin nhắn hoặc lời giới thiệu có thể khiến bạn nghĩ đến một hướng phát triển mà trước đây chưa từng cân nhắc.

Công việc thuận lợi cho những nhiệm vụ cần giao tiếp, viết lách, thuyết trình hoặc kết nối nhiều bên. Tuy nhiên, càng có nhiều cơ hội, bạn càng cần chọn lọc. Đừng nhận tất cả chỉ vì chúng nghe có vẻ thú vị.

Tài chính có thể xuất hiện một nguồn thu phụ từ kỹ năng bạn vốn đã có. Đây chưa chắc là khoản tiền lớn ngay lập tức, nhưng có tiềm năng phát triển nếu bạn đầu tư thời gian đúng cách.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Trong công việc, đây là lúc thích hợp để xây dựng một kế hoạch có thời hạn rõ ràng. Nếu đang làm dự án cá nhân, hãy chú ý đến việc tạo quy trình thay vì chỉ tập trung vào kết quả trước mắt.

Tài chính duy trì trạng thái tương đối cân bằng. Một khoản tiền đến từ công việc đã hoàn thành có thể giúp bạn giải quyết một kế hoạch từng trì hoãn.

Về tình cảm, Cự Giải có xu hướng chủ động hơn trong việc nói ra mong muốn của mình. Với người đang yêu, một cuộc bàn bạc về kế hoạch chung có thể khiến mối quan hệ trở nên rõ ràng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo