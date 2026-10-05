30 tuổi, béo phì chưa biết tăng huyết áp đã rơi vào phù phổi cấp

Đột ngột khó thở dữ dội, khạc đờm bọt hồng

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận nam bệnh nhân L.T.D., 30 tuổi, cao 1,80 m, nặng 120 kg, thuộc nhóm béo phì. Trước đó, bệnh nhân không thường xuyên kiểm tra sức khỏe nên chưa phát hiện tăng huyết áp hoặc bệnh lý tim mạch.

Cùng ngày nhập viện, bệnh nhân đột ngột khó thở dữ dội, nặng ngực, khạc đờm bọt hồng và phải ngồi để thở. Đây là những biểu hiện gợi ý tình trạng hô hấp cấp nặng, cần được đánh giá và xử trí khẩn cấp.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân có nhịp tim 125 lần/phút, huyết áp 200/100 mmHg. Thăm khám phổi ghi nhận nhiều ran ẩm.

Kết quả X-quang cho thấy hình ảnh mờ hai phế trường, điện tâm đồ ghi nhận nhịp nhanh xoang. Dựa trên triệu chứng, thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phù phổi cấp trên nền tăng huyết áp và béo phì.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Phù phổi cấp cần xử trí khẩn cấp

BS.CKII Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, phù phổi cấp là tình trạng dịch tích tụ nhanh trong phổi, cản trở quá trình trao đổi oxy, có thể khiến người bệnh khó thở dữ dội. Trong trường hợp này, tình trạng tăng huyết áp cấp tính làm tăng áp lực lên tim. Khi tim trái không đáp ứng được với áp lực tăng cao, áp lực có thể truyền ngược lên hệ mạch máu phổi, khiến dịch thoát vào mô phổi và phế nang.

Ngay sau khi được chẩn đoán, bệnh nhân được hỗ trợ oxy và điều trị theo chỉ định, trong đó có thuốc lợi tiểu, nitrat và thuốc hạ huyết áp.

Khoảng 15 phút sau điều trị, tình trạng khó thở cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân có thể nằm được, huyết áp giảm xuống 140/90 mmHg.

Trường hợp này cho thấy tăng huyết áp có thể tồn tại âm thầm trong thời gian dài mà người bệnh không nhận biết. Đáng lưu ý, biến cố cấp tính có thể xảy ra ngay ở người còn trẻ, đặc biệt khi đi kèm các yếu tố nguy cơ như béo phì.

Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, béo phì là một trong những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch. Trong khi đó, tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan và chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng.

Người bệnh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như khó thở xuất hiện đột ngột hoặc dữ dội, đau hoặc nặng ngực, khạc đờm bọt hồng, tím tái hoặc không thể nằm vì khó thở. Khi xuất hiện những triệu chứng này, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu và xử trí kịp thời.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng cảnh báo, qua trường hợp trên, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ có ý nghĩa trong phát hiện sớm tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch. Không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng mới kiểm tra huyết áp, đặc biệt ở người thừa cân, béo phì.

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