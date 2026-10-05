Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 5 - 11/10/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ nằm trong diện bị cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 5 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 5 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài

KHU VỰC: Môt phần ấp 6 xã Đồng Tâm thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Kp Bưng Sê phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Bù Đăng

KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 08:40:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 06/10/2026 đến 09:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 06/10/2026 đến 10:20:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 06/10/2026 đến 13:40:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 06/10/2026 đến 14:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 06/10/2026 đến 15:20:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Riềng

KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Vinh thuộc xã Phú Riềng, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 08:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Bình thuộc xã Phú Riềng, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/10/2026 đến 09:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Bình thuộc xã Phú Riềng, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/10/2026 đến 10:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/10/2026 đến 12:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 14:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/10/2026 đến 15:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú An thuộc xã Phú Trung, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:15:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 1 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 1 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 07/10/2026 đến 11:45:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh thuộc xã Phú Riềng, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 15:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 08:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng Trần Đình Bảo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:35:00 ngày 08/10/2026 đến 09:15:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/10/2026 đến 10:15:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/10/2026 đến 11:15:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 08/10/2026 đến 12:15:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 1 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 14:15:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 1 thuộc xã Bình Tân, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/10/2026 đến 15:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chơn Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Bình Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú

KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, phường Bình Phước, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 08/10/2026 đến 09:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: 1 phần khu phố Tân Lập, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 14:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Hà, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 08/10/2026 đến 14:40:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Hà, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 08/10/2026 đến 15:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Hà, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bù Gia Mập

KHU VỰC: 1 phần thôn Sơn Trung, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 08:50:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Tân Lập xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:40:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 09/10/2026 đến 10:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 09/10/2026 đến 11:20:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/10/2026 đến 12:10:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/10/2026 đến 13:40:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bù Khơn, xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 09/10/2026 đến 14:50:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hớn Quản

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/10/2026.