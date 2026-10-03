Khi bác sĩ đến tận nhà

Mô hình Y học gia đình tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thái Nguyên) đang mở ra cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe thuận tiện, toàn diện và gần gũi hơn với người dân.

Bà Trịnh Thị Sim (tổ 56, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) được siêu âm tại nhà.

Ở tuổi 80, bà Trịnh Thị Sim, tổ 56, phường Phan Đình Phùng, không còn dễ dàng trong việc đến cơ sở y tế mỗi khi sức khỏe có vấn đề. Sau khi ký hợp đồng và hoàn tất các thủ tục với Phòng khám Y học gia đình thuộc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bà Sim được các bác sĩ đến tận nhà thăm khám.

Tại đây, bà được thực hiện các dịch vụ như xét nghiệm, siêu âm, điện tim; đồng thời được bác sĩ trực tiếp tư vấn, đánh giá tình trạng sức khỏe và hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp.

Được thăm khám ngay tại không gian quen thuộc không chỉ giúp bà giảm bớt khó khăn trong đi lại mà còn mang lại cảm giác thoải mái, thuận tiện. Người thân cũng không còn phải vất vả đưa đón, dành nhiều thời gian di chuyển và chờ đợi tại cơ sở y tế.

Với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc hạn chế khả năng vận động, lợi ích của dịch vụ khám tại nhà càng rõ nét. Không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, hình thức chăm sóc này còn tạo điều kiện để bác sĩ tìm hiểu kỹ hơn về môi trường sống, thói quen sử dụng thuốc và quá trình chăm sóc người bệnh.

Nhờ đó, những tư vấn về sức khỏe có thể sát với điều kiện thực tế của từng gia đình. Người thân cũng được trực tiếp trao đổi, tiếp nhận hướng dẫn từ nhân viên y tế, cùng tham gia vào quá trình chăm sóc.

Ekip bác sĩ của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang tư vấn cho bệnh nhân tại nhà riêng.

Tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Phòng khám Y học gia đình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2026, hướng tới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện.

Theo mô hình này, người bệnh không chỉ được quan tâm khi xuất hiện các triệu chứng bất thường mà còn được tư vấn phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và quản lý các vấn đề sức khỏe trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý của dịch vụ là bác sĩ chủ động đến với người bệnh, thay vì chỉ tiếp nhận và thăm khám tại Bệnh viện.

Qua những lần thăm khám tại nhà, nhân viên y tế có thêm điều kiện tìm hiểu hoàn cảnh, môi trường sống, việc sử dụng thuốc và khả năng chăm sóc của gia đình. Đây là những yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc gặp khó khăn trong di chuyển.

Dược sĩ chuyên khoa I Tăng Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cho biết: Dịch vụ Y học gia đình của Bệnh viện đáp ứng được 51 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có các chuyên khoa, chuyên ngành như nội khoa, ngoại khoa. Khi cần thiết, người bệnh có thể được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Bệnh viện cũng có kíp phục vụ nhu cầu đưa đón người bệnh hoặc cấp cứu. Đến nay, đã có 30 người ký hợp đồng sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh.

Trên thực tế, khám tại nhà không đơn thuần là việc bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe. Tùy theo tình trạng người bệnh và phạm vi chuyên môn được triển khai, hoạt động chăm sóc có thể bao gồm thăm khám, theo dõi các chỉ số sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính, tư vấn sử dụng thuốc, dinh dưỡng và chăm sóc sau điều trị. Một số kỹ thuật điều dưỡng, lấy mẫu xét nghiệm cũng có thể thực hiện tại nhà khi đáp ứng đủ điều kiện.

Việc đưa dịch vụ y tế đến tận nhà giúp người bệnh tiếp cận hoạt động chăm sóc thuận tiện hơn, đồng thời duy trì sự kết nối với bác sĩ trong quá trình theo dõi sức khỏe.

Với những người cần được chăm sóc thường xuyên, sự đồng hành này góp phần hạn chế những gián đoạn trong quá trình quản lý bệnh, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe.