5 thói quen hàng ngày âm thầm gây hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư mắc phải

Có những thói quen diễn ra hằng ngày tưởng như vô hại nhưng nếu kéo dài lại có thể tạo ra những tác động không tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân có thể xuất phát từ nhịp sống bận rộn, sự chủ quan hoặc đơn giản là nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về những rủi ro đi kèm. Thay đổi từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày là cách giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh lâu dài.

Ngồi quá lâu, ít vận động

Sự phổ biến của máy tính và các thiết bị công nghệ khiến nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi làm việc. Nhân viên văn phòng, lập trình viên, nhà văn hay những người làm công việc thiết kế đều có thể phải duy trì một tư thế trong nhiều giờ. Sau khi kết thúc công việc, không ít người lại tiếp tục nằm hoặc ngồi trên sofa để xem phim, chơi game và sử dụng điện thoại.

Ngồi lâu, ít vận động là thói quen phổ biến ở những người thường xuyên làm việc trước máy tính. Ảnh minh họa

Việc cơ thể ít vận động trong thời gian dài có thể làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, đồng thời tạo áp lực lên cột sống và các nhóm cơ. Nếu kéo dài, lối sống tĩnh tại còn liên quan đến nguy cơ tăng cân, rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và nhiều bệnh mạn tính.

Thay vì ngồi liên tục, nên chủ động đứng dậy sau khoảng 45-60 phút làm việc để đi lại hoặc thực hiện một vài động tác giãn cơ trong 5-10 phút. Khi có thời gian nghỉ, có thể lựa chọn đi bộ, chạy nhẹ hoặc đạp xe. Cuối tuần, các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài hay leo núi cũng giúp tăng thời gian vận động.

Thường xuyên thức khuya

Công việc, giải trí và các hoạt động cá nhân khiến nhiều người hình thành thói quen đi ngủ muộn. Đáng chú ý, ngay cả khi không có việc cần giải quyết, một số người vẫn kéo dài thời gian thức bằng cách lướt điện thoại, xem phim hoặc sử dụng mạng xã hội.

Duy trì lịch ngủ thất thường trong thời gian dài có thể làm xáo trộn nhịp sinh học, khiến chất lượng giấc ngủ suy giảm. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ miễn dịch, nội tiết và thần kinh, đồng thời liên quan đến nguy cơ thừa cân, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và một số vấn đề sức khỏe khác.

Một trong những cách đơn giản để cải thiện là xây dựng giờ ngủ, giờ thức ổn định và cố gắng duy trì ngay cả vào ngày nghỉ. Trước khi lên giường, nên hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị phát sáng. Thay vào đó, có thể đọc sách giấy hoặc nghe nhạc nhẹ để cơ thể dần chuyển sang trạng thái thư giãn.

Ăn uống thất thường, thiếu cân đối

Lịch làm việc bận rộn khiến nhiều người bỏ bữa, ăn không đúng giờ hoặc lựa chọn những món chế biến nhanh để tiết kiệm thời gian. Thực phẩm nhiều năng lượng, chất béo, đường và đồ ăn vặt cũng thường được sử dụng thường xuyên hơn.

Chế độ ăn thiếu khoa học trong thời gian dài có thể gây bất lợi cho hệ tiêu hóa và khiến cơ thể khó đảm bảo đủ các nhóm chất cần thiết. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm không lành mạnh cũng có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, tiểu đường và các bệnh chuyển hóa.

Mỗi người nên cố gắng duy trì các bữa ăn tương đối đều đặn, kiểm soát khẩu phần và hạn chế tình trạng ăn quá nhiều. Thực đơn nên tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt cùng các nhóm thực phẩm đa dạng để bảo đảm dinh dưỡng.

Dành quá nhiều thời gian cho thiết bị điện tử

Điện thoại, máy tính và các thiết bị có màn hình đã trở thành một phần quen thuộc trong công việc cũng như đời sống. Tuy nhiên, việc nhìn màn hình liên tục trong thời gian dài, đặc biệt ngay trước khi ngủ, có thể khiến mắt phải làm việc quá mức và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Sử dụng thiết bị điện tử quá lâu có thể gây mỏi mắt, khô mắt và cảm giác khó chịu. Ánh sáng từ màn hình vào buổi tối cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Thức khuya và sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ảnh minh họa

Do đó, nên chủ động giới hạn thời gian sử dụng thiết bị và tránh nhìn màn hình liên tục trong nhiều giờ. Sau khoảng 45-60 phút, hãy cho mắt nghỉ bằng cách nhìn ra xa hoặc nhắm mắt thư giãn trong vài phút. Khoảng cách giữa mắt và màn hình cũng cần được duy trì hợp lý.

Lơ là việc chăm sóc răng miệng

Không ít người chỉ quan tâm đến răng miệng khi xuất hiện đau nhức hoặc các dấu hiệu bất thường. Việc đánh răng không đều, bỏ qua làm sạch kẽ răng hoặc không kiểm tra răng miệng định kỳ có thể khiến các vấn đề tích tụ mà không được phát hiện sớm.

Chăm sóc răng miệng không chỉ giúp hạn chế sâu răng và các bệnh về nướu mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể. Vì vậy, đây là thói quen cần được duy trì đều đặn thay vì chỉ thực hiện khi có triệu chứng.

Mỗi ngày nên đánh răng ít nhất 2 lần, mỗi lần khoảng 2 phút, đồng thời sử dụng kem đánh răng có fluoride. Chỉ nha khoa hoặc bàn chải kẽ có thể hỗ trợ loại bỏ thức ăn và mảng bám ở những vị trí bàn chải thông thường khó tiếp cận.

Bên cạnh vệ sinh hằng ngày, nên kiểm tra răng miệng định kỳ ít nhất mỗi năm một lần để phát hiện sớm các vấn đề cần xử lý. Việc hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường và tăng cường rau củ, trái cây giàu chất xơ cũng có lợi cho sức khỏe răng miệng.

Sức khỏe chịu ảnh hưởng từ chính những lựa chọn diễn ra mỗi ngày. Việc ngồi quá lâu, thức khuya, ăn uống thiếu khoa học, sử dụng thiết bị điện tử quá mức hay bỏ bê răng miệng đều là những thói quen có thể điều chỉnh. Khi chủ động thay đổi từng việc nhỏ, mỗi người có thể xây dựng lối sống khoa học hơn và giảm những nguy cơ không đáng có đối với sức khỏe.