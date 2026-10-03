Chồng trong ban phụ huynh bận suốt ngày, một lần đi theo tôi ngã ngửa khi biết mối quan hệ của anh và người phụ nữ ấy

Đợt vừa rồi, sau một buổi họp phụ huynh, chồng về nhà nói với tôi rằng anh đã đăng ký tham gia ban phụ huynh của lớp con. Nghe xong, tôi không vui lắm.

Nhà tôi vốn đã có rất nhiều việc. Hai vợ chồng có hai con, đứa lớn đang đi học, đứa nhỏ mới sinh chưa lâu. Tôi vừa phải chăm con sơ sinh, vừa bán quán ăn tại nhà nên gần như lúc nào cũng quay cuồng.

Tôi nói với chồng: “Anh làm cả ngày rồi, giờ lại tham gia ban phụ huynh thì lấy đâu ra thời gian? Việc lớp có gì thì mình hỗ trợ trong khả năng là được, đâu nhất thiết phải tham gia ban".

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Nhưng chồng lại cho rằng mình tham gia thì sẽ có thể sát sao việc học của con hơn. Anh nói nếu có thời gian thì giúp lớp, mà con mình cũng có thể được cô giáo quan tâm và trao đổi thường xuyên hơn.

Nghe anh nói vậy, tôi cũng không muốn ngăn cản. Tôi nghĩ dù sao anh làm tất cả cũng vì con nên cuối cùng đồng ý.

Thời gian đầu, tôi khá ủng hộ.

Chồng thường xuyên tham gia các hoạt động của lớp, có khi mua đồ dùng, hỗ trợ cô giáo tổ chức chương trình, rồi họp phụ huynh. Tôi ở nhà chăm con nhỏ nên những việc liên quan đến trường lớp gần như giao hết cho anh.

Nhưng sau lễ khai giảng rồi đến Trung thu, những hoạt động lớn của lớp cũng lần lượt kết thúc. Tôi nghĩ từ đây chồng sẽ bớt bận.

Không ngờ anh vẫn đi suốt. Có hôm tôi đang bế con cho ăn, anh đã thay quần áo rồi nói: “Anh qua trường giúp cô một chút".

Có hôm lại là: “Cô giáo nhờ anh xử lý mấy việc của lớp".

Tôi hỏi cụ thể là việc gì thì anh chỉ nói vài câu rất qua loa rồi đi.

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Ban đầu tôi không nghĩ gì nhiều. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy lạ.

Nếu lớp không có hoạt động gì đặc biệt thì tại sao anh vẫn thường xuyên đến trường? Hơn nữa, có những hôm anh đi rất lâu, mãi tối mới về.

Cho đến một hôm, cảm giác nghi ngờ khiến tôi quyết định đi theo anh.

Tôi nói với chồng rằng mình phải ra ngoài có việc, nhưng thực ra tôi âm thầm đi sau. Tôi muốn tận mắt xem anh đang làm gì ở trường.

Quả nhiên, anh đi thẳng vào trường.

Tôi đứng từ xa quan sát và thấy chồng gặp một người phụ nữ. Hai người đứng nói chuyện khá lâu. Nhìn qua thì đúng là đang trao đổi công việc, không có hành động gì quá đáng.

Nhưng điều khiến tôi chú ý lại là người phụ nữ ấy. Đó chính là cô giáo của con tôi, có cảm giác người phụ nữ ấy trông rất quen.

Tối hôm đó, sau khi các con ngủ, tôi bắt đầu tìm lại những thông tin cũ của chồng. Tôi xem ảnh thời đại học, những người bạn cũ, rồi lần theo một vài thông tin mà trước đây tôi chưa từng để ý.

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Đến khi nhìn thấy một bức ảnh cũ, tôi sững người. Người phụ nữ trong ảnh chính là cô giáo của con tôi. Cô ấy từng là người yêu cũ của chồng.

Hai người học cùng đại học và từng có một mối quan hệ từ rất lâu trước khi tôi quen anh.

Tôi không thể ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi hỏi thẳng chồng.

Ban đầu anh còn im lặng. Nhưng khi tôi nói rằng mình đã biết cô giáo của con chính là người yêu cũ của anh, sắc mặt anh thay đổi.

Cuối cùng anh cũng thừa nhận mọi việc và còn tiết lộ thêm cho tôi một sự thật: anh và người yêu cũ từng có một đứa con. Chính anh cũng không biết điều này vì cô ấy giấu cho đến thời gian gần đây cơ duyên gặp lại.

Từ ngày biết mình có một đứa con mà suốt bao năm không hề hay biết, chồng tôi bắt đầu thường xuyên tìm cách gặp cô ấy.

Những lần anh nói là đi giúp lớp, thực chất một phần cũng là để có cơ hội gặp lại người yêu cũ và tìm hiểu về đứa trẻ.

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Tôi nghe mà vừa sốc vừa tức giận.

Cuối cùng, anh nói mình không muốn bỏ mặc đứa trẻ. Anh cảm thấy có lỗi vì đã không biết con tồn tại suốt nhiều năm. Anh muốn bù đắp cho con, muốn được nhận con và có trách nhiệm với đứa bé.

Tôi nói: “Anh thương con riêng của anh và muốn nhận bé nhưng anh đã nghĩ đến hai đứa con hiện tại của anh chưa? Chúng sẽ nghĩ thế nào khi biết bố có một người con khác và chúng sẽ phải chịu những lời gièm pha như thế nào?".

Nhưng chồng tôi lúc ấy gần như chỉ nghĩ đến cảm giác tội lỗi của mình với người con riêng kia.

Hai vợ chồng tranh cãi rất nhiều.

Cuối cùng, chồng vẫn quyết định tìm cách nhận con và bù đắp cho đứa trẻ ấy nên điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến.

Con trai lớn của tôi vô tình biết được chuyện bố có một người con khác. Mặc dù tôi đã cố gắng giúp con tiếp cận thông tin một cách nhẹ nhàng nhất, tình cảm nhất nhưng con không nghe.

Con ngày càng trở nên ít nói và không muốn gặp bố, cũng không muốn kể chuyện ở trường. Con nói bản thân cảm thấy không còn là duy nhất trong lòng bố nữa và cũng không muốn tiếp tục học ở ngôi trường đó nữa vì có người cũ của bố và cả người anh em lạ. Con phải đón nhận nhiều lời trêu chọc từ bạn bè.

Tôi nhìn con mà không biết phải nói gì.

Tâm sự từ độc giả maianh...