Khéo vận động, khơi dậy sức dân

Lắng nghe để tháo gỡ vướng mắc

Là địa bàn triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, xã Lâm Thao xác định công tác dân vận là khâu quan trọng. Cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng nòng cốt ở thôn trong tuyên truyền, vận động.

Xã thành lập các tổ công tác trực tiếp gặp gỡ, vận động, lắng nghe và giải đáp kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người dân, qua đó tạo sự đồng thuận của Nhân dân, hạn chế phát sinh vướng mắc. Đồng chí Nguyễn Xuân Giá, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: “Phương châm được triển khai là bám sát địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để giải thích rõ cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh”.

Lãnh đạo xã Lâm Thao kiểm tra tiến độ thi công dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Gia đình bà Cao Thị Xuyến, thôn Phú Thọ có đất ở thuộc diện thu hồi để thực hiện Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã giải thích chính sách, hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan, bảo đảm quyền lợi theo quy định. Nhờ đó, gia đình bà Xuyến được bồi thường, hỗ trợ đối về nhà, đất với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, đồng thời được mua đất tái định cư.

Bà Xuyến phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, thành phố và địa phương. Dù việc thu hồi đất ảnh hưởng đến nơi ở của gia đình nhưng được giải thích rõ ràng, hướng dẫn cụ thể và bảo đảm các chế độ theo quy định, gia đình tôi đồng thuận thực hiện, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, góp phần để dự án triển khai đúng tiến độ”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Đến nay, xã Lâm Thao đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 4/5 dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trung đoàn không quân Công an nhân dân và các dự án di dời hệ thống đường điện cao thế 110kV, 220kV và 500kV.

Đối với Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đến ngày 12/10, xã đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường đối với toàn bộ 41,2 ha đất nông nghiệp, di chuyển 25/25 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Về đất ở, có 217 thửa đất bị thu hồi, tổng diện tích hơn 33.488 m2; 95/95 thửa đất có nhà trên đất đã nhận tiền bồi thường; đối với các thửa chưa có nhà, công trình trên đất, đa số các hộ nhất trí phương án giải phóng mặt bằng.

Phát huy sức dân trong xây dựng hạ tầng giao thông

Phong trào “Toàn dân tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông” đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn thành phố. Tại xã Trung Chính, nhiều tuyến đường thôn trước đây chỉ rộng khoảng 3 m gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và ảnh hưởng đến sinh hoạt, phát triển kinh tế của người dân.

Người dân thôn Đông La, xã Trung Chính xây dựng lại tường rào sau khi hiến đất mở rộng đường.

Sau sáp nhập, xã rà soát, xác định các tuyến đường cần nâng cấp, mở rộng; trong đó, đường trục chính được định hướng rộng từ 7 m trở lên, đường nhánh từ 4 m trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường, từ đó tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giải thích chính sách cho người dân là cách làm thiết thực đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu. Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe, những vướng mắc được giải quyết thấu đáo, tinh thần tự nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng sẽ được khơi dậy.

Đồng chí Vũ Văn Hào, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Nhằm tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, Đảng ủy, UBND xã đã phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ, trao đổi với các đoàn thể và người dân để làm rõ chủ trương, quy mô, tiến độ từng tuyến đường cần mở rộng; đồng thời chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng”.

Thực hiện chủ trương của địa phương, gia đình bà Bùi Thị Toản, thôn Lai Tê đã tự nguyện phá dỡ toàn bộ hệ thống cổng ngõ, tường rào, chủ động lùi sâu công trình vào phía trong 2,5 m và hiến gần 50 m² đất thổ cư. Bà Toản chia sẻ: “Đất đai là tài sản quý giá của gia đình, tích cóp bao năm mới có được. Nhưng vì lợi ích của tập thể, gia đình tôi sẵn sàng đóng góp một phần tài sản để cả thôn, xóm có được con đường rộng rãi, xe cộ tránh nhau dễ dàng, việc giao thương hàng hóa thông suốt”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Quýnh ở thôn Đông La cũng tích cực hưởng ứng chủ trương của địa phương. Gia đình ông mở cửa hàng tạp hóa, trước đây đường nhỏ hẹp, việc đi lại và hoạt động kinh doanh còn nhiều bất tiện. Gia đình ông tự nguyện hiến 35 m² đất, phá dỡ tường nhà và chi hơn 100 triệu đồng xây dựng lại công trình. Nhờ triển khai công tác dân vận sát cơ sở, đến nay, toàn xã có 250 hộ hiến gần 4.000 m² đất ở để mở rộng 5 tuyến đường trục chính tại các thôn.

Công tác dân vận là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Khi công tác dân vận được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân sẽ tạo được sự đồng thuận. Từ đó, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để mỗi địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.