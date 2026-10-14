Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình điện theo quy hoạch

Theo đó, TP Hà Nội quán triệt yêu cầu "Hà Nội là địa bàn không thể để thiếu điện", đặt ra nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện ở mức cao nhất. Các đơn vị của TP phải nâng cao nhận thức, quán triệt trách nhiệm và nghĩa vụ đồng hành với các đơn vị ngành điện trong đầu tư, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác các công trình trọng điểm, phục vụ yêu cầu đảm bảo điện của nhân dân, các cơ quan và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình điện theo quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Các cấp, các ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải chuyển mạnh tư duy trong đầu tư phát triển hạ tầng điện, từ "đáp ứng nhu cầu hiện tại" sang "sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới".

Đối với các khu vực phát triển mới, dự án lớn và địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, cần chủ động tính toán đồng bộ nhu cầu điện, phương án cấp điện và mức dự phòng ngay từ khi hình thành dự án. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng sạch, điện mặt trời và nguồn năng lượng phân tán phù hợp.

Các cơ quan TP phải đổi mới phương pháp thực thi nhiệm vụ, chuyển từ "quản lý thủ tục", "chờ đợi giải quyết" sang "đồng hành, phục vụ", "chủ động đề xuất". Đối với nội dung còn có ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì có trách nhiệm chủ động đề xuất, thống nhất phương án và phối hợp xử lý đến khi có kết quả cuối cùng.

Trên cơ sở các quan điểm nêu trên, UBND TP yêu cầu các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư dự án điện tập trung mọi nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình điện theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030, Kế hoạch phát triển điện lực và phương án phát triển mạng lưới cấp điện.

Cụ thể là một số dự án như dự án cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội; công suất phát điện 60MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Suối Hai, công suất 120MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Mô, công suất 160MW; TBA Sơn Tây 500kV; TBA 500kV Nam Hà Nội; TBA 500kV Đan Phượng; Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội; Cải tạo đường dây 220kV Sơn Tây - Vĩnh Yên 01 mạch thành 2 mạch; NLTT Hà Nội 2 - Sơn Tây; Nam Thăng Long (E1.27) (Ciputra)...

Đồng thời, đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội nâng cao năng lực quản trị dự án; xây dựng đường găng tiến độ, xác định cụ thể từng thủ tục, công việc, hạng mục và mốc thời gian hoàn thành làm cơ sở tổ chức thực hiện và kiểm soát kết quả.

Giao Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển điện lực TP, trên cơ sở đường găng tiến độ của từng dự án, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát kết quả triển khai.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm cập nhật tiến độ thực hiện các công trình điện, gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo; đồng thời phân công 1 đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt các nhiệm vụ chủ trì, hoặc phối hợp liên quan đến phát triển điện lực, theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Để chuẩn bị hạ tầng cấp điện cho giai đoạn tăng trưởng mới, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo Bộ Công Thương, hai bên đã thống nhất phối hợp bảo đảm đồng bộ giữa Phương án phát triển mạng lưới cấp điện thuộc Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội chủ động làm việc với các cơ quan thuộc Bộ Công thương.

Cung cấp dữ liệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm phục vụ việc rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, làm cơ sở để các đơn vị ngành điện triển khai thủ tục đầu tư, kịp thời bảo đảm nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải phục vụ phát triển Thủ đô.