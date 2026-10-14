6 lỗi thiết kế khiến phòng ngủ trông chật chội hơn

Không gian phòng ngủ không chỉ phụ thuộc vào diện tích thực tế mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cách lựa chọn nội thất, phối màu và sắp xếp các vật dụng. Chỉ một vài sai lầm trong thiết kế cũng có thể khiến căn phòng trở nên chật chội, thiếu hài hòa.

Dưới đây là 6 lỗi phổ biến gia chủ nên tránh để tối ưu không gian nghỉ ngơi.

Sử dụng quá nhiều đồ nội thất

Theo các nhà thiết kế nội thất, một trong những lỗi phổ biến nhất khiến phòng ngủ trông nhỏ hơn là bố trí quá nhiều đồ nội thất so với diện tích thực tế. Ngoài giường ngủ và tủ quần áo, nhiều gia đình còn đặt thêm bàn trang điểm, bàn làm việc, ghế thư giãn, kệ sách và nhiều món đồ trang trí khác.

(Ảnh: HARIS KENJAR)

Khi số lượng đồ đạc vượt quá nhu cầu sử dụng, lối đi bị thu hẹp, các khu vực chức năng trở nên chồng chéo và căn phòng mất đi sự thông thoáng.

Để khắc phục, nên ưu tiên những món đồ thực sự cần thiết, lựa chọn nội thất có kích thước phù hợp và tận dụng các thiết kế đa năng.

Đồ đạc sát tường

Mặc dù việc kê đồ đạc sát tường là cách bố trí phổ biến trong nhiều phòng, đặc biệt là phòng ngủ, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Các nhà thiết kế nội thất cho rằng, cách bố trí này có thể khiến phòng ngủ trông phẳng lì và tạo ra những lối đi hẹp.

(Ảnh: ELLEN VANESSA)

Theo đó, chiếc giường không nhất thiết phải kê sát tường. Giường “đặt lơ lửng” có thể cải thiện sự thông thoáng của phòng ngủ và tạo ra bố cục thú vị hơn.

Đồ đạc lộn xộn

Các chuyên gia cho rằng phòng ngủ nên mang lại cảm giác yên tĩnh và thư thái. Đồ đạc lộn xộn có thể khiến ngay cả một căn phòng rộng rãi cũng trông chật chội hơn.

(Ảnh: STACY ZARIN GOLDBERG)

Tương tự như việc lựa chọn kỹ lưỡng đồ nội thất, hãy cân nhắc thật kỹ những vật dụng trang trí và phụ kiện trong phòng ngủ. Chỉ nên để một vài món đồ có ý nghĩa và giữ cho mặt bàn luôn gọn gàng, tạo cảm giác yên tĩnh.

Giường có ngăn chứa đồ sẽ làm giảm sự lộn xộn về mặt thị giác và giúp toàn bộ căn phòng trông sáng sủa và rộng rãi hơn.

Thảm quá nhỏ

(Ảnh: JOHN BESSLER)

Theo các chuyên gia trong ngành, tấm thảm quá nhỏ là một trong những nguyên nhân khiến phòng ngủ trông nhỏ hơn. Khi có quá nhiều phần sàn lộ ra xung quanh, sàn nhà sẽ bị phân mảnh về mặt thị giác, khiến căn phòng có cảm giác chật chội hơn.

Giải pháp là lựa chọn một tấm thảm lớn hơn, loại thảm đủ rộng để tất cả đồ nội thất có thể đặt lên trên.

Thiếu ánh sáng tự nhiên

(Ảnh: MIRANDA ESTES)

Ánh sáng tự nhiên là một trong những yếu tố giúp căn phòng trở nên thoáng đãng. Vì vậy, hãy đảm bảo cửa sổ không bị che khuất. Ánh sáng tự nhiên sẽ làm tăng cảm giác rộng rãi hơn.

Giường quá lớn

Giường cỡ lớn không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu giường quá lớn và thiếu không gian di chuyển thoải mái xung quanh, toàn bộ căn phòng sẽ trở nên chật chội.

(Ảnh: ALAN HALE)

Lời khuyên là nên chọn chiếc giường có kích thước phù hợp với diện tích phòng ngủ. Hãy bảo đảm có đủ khoảng trống để di chuyển thoải mái xung quanh giường. Nếu giường kê sát tường, lý tưởng nhất là vẫn có thể đi lại thuận tiện ở ít nhất ba phía còn lại.