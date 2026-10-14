[Video] Ngành xây dựng dẫn đầu tăng trưởng, song nhiều dự án vẫn chậm tiến độ

Dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất của TPHCM ở xã Bà Điểm, với diện tích gần 192 ha, tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với dân số 67.645 người, nhà ở thương mại 7.656 căn, nhà ở xã hội 26.004 căn, nhà ở xã hội cho thuê 3.960 căn.