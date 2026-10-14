[Video] Ngành xây dựng dẫn đầu tăng trưởng, song nhiều dự án vẫn chậm tiến độ
Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động xây dựng tăng 12,22%, dẫn đầu 20 ngành kinh tế cấp I. Tuy nhiên, nhiều dự án hạ tầng giao thông vẫn chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành kế hoạch năm.
Theo Bộ Xây dựng, giá trị tăng thêm toàn ngành trong 9 tháng tăng 10,31%, duy trì đà tăng trưởng qua từng quý. Trong đó, hoạt động xây dựng tăng 12,22%, vận tải và kho bãi tăng 10,78%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nganh-xay-dung-dan-dau-tang-truong-song-nhieu-du-an-van-cham-tien-do-post995306.html