Âu Lâu quyết tâm thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án

Với quyết tâm cao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phường Âu Lâu đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 35 công trình, dự án trên địa bàn, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I) và Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phấn đấu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thi công hạng mục đường, mặt bằng thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp huyện Trấn Yên.

Trên địa bàn phường Âu Lâu hiện có 35 công trình, dự án liên quan đến thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích khoảng 756 ha, ảnh hưởng đến 2.550 trường hợp. Trong đó, nổi bật là 2 dự án trọng điểm: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I), quy mô 254,59 ha, ảnh hưởng đến 425 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa bàn), diện tích thu hồi khoảng 136,4 ha, khoảng 1.224 hộ bị ảnh hưởng, phải di dời hơn 1.000 ngôi mộ.

Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, UBND phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban đã duy trì chế độ giao ban thường xuyên, thành lập các tổ chuyên trách và phát huy tinh thần làm việc ngoài giờ hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức để bám sát cơ sở.

Đối với Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I), khu phía Tây có diện tích 109 ha đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 99,4%, hoàn thành di chuyển 156/156 ngôi mộ và tổ chức xét giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Khu phía Đông có diện tích 145,6 ha đã kiểm kê 260/260 hộ; đang đẩy mạnh phong trào thi đua "30 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng".

Đối với Dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, chủ đầu tư đã bàn giao mốc ranh giới giải phóng mặt bằng tuyến chính và khu ga. Công tác đo đạc, kiểm kê đang được khẩn trương triển khai; đối với khu ga, đã kiểm kê 57 hộ với 91 ngôi mộ tại khu vực nghĩa trang tổ dân phố số 6 để sớm vận động nhân dân di dời bàn giao mặt bằng. Các khu tái định cư như Nước Mát và Tổ 8 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác thực hiện các dự án công trình cũng cho thấy nhiều vướng mắc lớn như: khối lượng hồ sơ từ cấp huyện cũ bàn giao còn thiếu sót; sự thay đổi trong chính sách đất đai thời kỳ chuyển tiếp; tình trạng một số hộ dân tự ý cơi nới, tạo lập tài sản sau thời điểm công bố chủ trương; cùng những vướng mắc về nguồn gốc đất và diện tích chồng lấn tại một số khu vực…

Để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trước mặt, lãnh đạo phường Âu Lâu đã quyết tâm cao hưởng ứng chiến dịch cao điểm với việc hưởng ứng kế hoạch "100 ngày đêm" do tỉnh phát động đối với dự án đường sắt và đợt thi đua "30 ngày đêm" đối với Khu công nghiệp Trấn Yên, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp tuyến chính và nhà ga trước ngày 31/12/2026.

Cùng với đó, sẽ tăng cường đối thoại và dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Kiên quyết xử lý vi phạm, phường Âu Lâu chỉ đạo lực lượng Công an và tổ kiểm tra thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình cơi nới, xây dựng trái phép để trục lợi chính sách, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phường Âu Lâu quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch bàn giao cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm đúng tiến độ.