TP Hồ Chí Minh điều chỉnh hơn 8,7 tỷ đồng hỗ trợ lãi vay

Ngày 14/10, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6781/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026, nhằm hỗ trợ lãi vay cho các dự án tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất của Thành phố (đợt 3).

TP Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, hướng tới trở thành đô thị hiện đại.

Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Wembley Medical được bổ sung 8,743 tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi vay. Đây là dự án duy nhất được bổ sung vốn trong đợt điều chỉnh lần này.

Cùng với đó, Thành phố còn điều chỉnh giảm tổng cộng 8,525 tỷ đồng tại 4 dự án, gồm: Dự án cải tạo, xây dựng lại khối nhà C phục vụ thực hành, học tập thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh; hai dự án đầu tư trang thiết bị y tế của Bệnh viện Triều An và dự án nhà xưởng, nhà kho xây dựng sẵn.

Để bảo đảm tiến độ giải ngân, UBND Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về số vốn đề xuất, tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành.

Sở Tài chính được giao chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ trình duyệt; đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực II và các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện giải ngân nguồn vốn được phân bổ.

Theo Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 9/2026, Thành phố đã giải ngân 111.494 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 75,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 147.599 tỷ đồng.