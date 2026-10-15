Phường Bình Thuận: 'Nước rút' hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm

Dự án Chung cư sông Cà Ty được triển khai xây dựng trên địa bàn phường Bình Thuận

Tín hiệu tăng tốc

Dù phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, phường Bình Thuận vẫn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong 3 quý đầu năm 2026, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế… Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết, đến nay thu ngân sách nhà nước đã gần chạm mốc 150 tỷ đồng (đạt hơn 98% kế hoạch), dự kiến sớm hoàn thành dự toán cả năm là 151,477 tỷ đồng. Trong khi đó, thu ngân sách địa phương đạt 127,853 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch cả năm (89,53 tỷ đồng), tức đạt xấp xỉ 143%. Cùng thời gian, giải ngân vốn đầu tư công (gồm 23 công trình từ nguồn vốn ngân sách phường và 3 công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh) đạt hơn 26,7 tỷ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 30/9 lên 70,91%.

Những con số nêu trên không chỉ ghi nhận chuyển biến tích cực, mà còn cho thấy tín hiệu tăng tốc trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trọng tâm của phường. Bởi ở thời điểm giữa năm 2026, dù nhiều chỉ tiêu vượt kịch bản tăng trưởng, song thu ngân sách nhà nước mới đạt 59% kế hoạch năm, thu ngân sách địa phương đạt 93% kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công đạt 40,92%. Riêng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong nửa đầu năm vận động được 58,95 triệu đồng, đến nay đã vượt 350 triệu đồng - gấp hơn 6 lần chỉ tiêu cả năm. Về tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn, phường đặt chỉ tiêu năm 2026 tăng 13,16%, ước 6 tháng đầu năm đạt 8,44% và tính chung 9 tháng đạt khoảng 11,47%.

Nơi đây có nhiều doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn phường (Ảnh minh họa)

Cùng với việc thực hiện các chỉ tiêu của năm 2026, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng cũng được chính quyền địa phương tập trung phối hợp thực hiện. Qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ một số dự án trọng điểm của tỉnh như: Cầu Văn Thánh, Chung cư sông Cà Ty, Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn, Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường, Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao, Khu tái định cư Hàm Hiệp…

“Nước rút” về đích

Bước vào giai đoạn “nước rút” cuối năm, phường Bình Thuận tập trung điều hành tăng trưởng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Riêng về kinh tế, địa phương kỳ vọng mức tăng thêm từ đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn gồm 584 doanh nghiệp (gần 90% là công ty TNHH), hơn 2.000 hộ kinh doanh và 7 hợp tác xã đang hoạt động ổn định. Đa số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế tương đối đầy đủ nên tạo tiền đề để thu ngân sách nhà nước, thu ngân sách địa phương và các quỹ (Đền ơn đáp nghĩa; Phòng, chống thiên tai) về đích đạt, vượt kế hoạch năm 2026.

Trong giai đoạn tới, phường Bình Thuận được định hướng trở thành cửa ngõ giao thương khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, trong quý cuối năm, địa phương triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp. Đó là rà soát từng chỉ tiêu còn đạt thấp, giao việc theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả và kiểm điểm tiến độ hằng tuần. Tiếp nữa là phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt dự toán. Cùng với đó, xã đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng của 26 công trình đầu tư công, không để dồn vốn vào những ngày cuối năm. Tới đây, địa phương cũng tập trung vận động, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm của tỉnh. Xã tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông qua gặp gỡ, đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn… Dự kiến cuối tháng 10 này, phường sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến doanh nghiệp và ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tây Phan Thiết.

Thông qua các giải pháp, phường Bình Thuận hướng tới khai thác hiệu quả các nguồn lực và động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ở mức 2 con số (13,16%), bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, tăng thu ngân sách và đạt thu nhập bình quân đầu người khoảng 66 triệu đồng/người…

Mục tiêu của phường không chỉ là hoàn thành các con số của năm 2026, mà còn tạo nền tảng cho giai đoạn sắp tới khi Bình Thuận được định hướng trở thành cửa ngõ giao thương khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng… Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận