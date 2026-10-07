Khát vọng Sông Thu

Động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Trao đổi với chúng tôi về động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Thượng tá Phạm Quang Năm, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu khẳng định: “Trong những năm qua, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng! Đấy vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh!”.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Tổng công ty Sông Thu.

Với phương châm “Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, chủ động khắc phục khó khăn, sản xuất, kinh doanh hiệu quả”, những năm qua, Tổng công ty đã phát huy năng lực công nghệ, triển khai đóng mới và bàn giao hơn 80 tàu kinh tế cho các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu sang châu Âu, Nam Mỹ, UAE, Australia, tiêu biểu là các tàu cung ứng thuyền viên FCS5009, tàu kéo cảng ASD2411, tàu công trình TSHD2000...

Không phải ngẫu nhiên mà trong cuốn lịch treo tường của Tập đoàn Damen (Hà Lan) lại đưa ảnh một con tàu do Tổng công ty Sông Thu đóng lên trang bìa. Điều đó phần nào nói lên niềm tin vào thương hiệu mang tính chiến lược, cùng các sản phẩm của Sông Thu đã và đang hợp tác với Damen.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam dự lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, ngày 10-8-2026.

Những năm gần đây, Tổng công ty không ngừng phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất trong nghiên cứu công nghệ và tổ chức đóng mới tàu can thiệp khẩn cấp cứu nạn tàu ngầm, tàu Cảnh sát biển TT400, 2 tàu vận tải đa năng; làm chủ công nghệ sửa chữa động cơ diesel cao tốc hình sao M500.

Đồng thời, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho các tàu trọng điểm của Quân chủng Hải quân, hiện đại hóa các tàu săn ngầm, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 và tàu tên lửa tấn công nhanh tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, góp phần khẳng định năng lực làm chủ thiết kế, công nghệ và uy tín của Tổng công ty.

Ký hợp đồng đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT400, tháng 1-2025.

Mới đây, dự và chỉ đạo lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Sông Thu và nhấn mạnh: “Trong điều kiện khó khăn chung của ngành đóng tàu, nhưng Tổng công ty Sông Thu vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao. Sản phẩm tàu xuất khẩu có giá thành cạnh tranh, công nghệ tiên tiến, nên được bạn bè quốc tế ký kết, hợp tác đóng tàu. Việc được lựa chọn là đơn vị đóng mới tàu chiến trọng điểm này là niềm vinh dự lớn lao của Tổng công ty Sông Thu, khẳng định năng lực, uy tín, thương hiệu của Tổng công ty trong ngành đóng tàu quân sự nói riêng và ngành đóng tàu trong nước nói chung...”.

“Quả ngọt” của sự đổi mới doanh nghiệp

Tổng công ty Sông Thu bảo đảm kỹ thuật cho các tàu thực hiện nhiệm vụ A80.

Trao đổi với chúng tôi về sự phát triển của đơn vị, Đại tá Đinh Trường Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu cho biết: "Những thành quả mà Sông Thu đạt được trong nửa thế kỷ qua chính là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó có công sức và trí tuệ của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động".

Ký hợp đồng đóng mới tàu can thiệp khẩn cấp cứu nạn tàu ngầm, ngày 28-11-2024.

Theo Đại tá Lê Quang Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu, hiệu quả đổi mới quản trị doanh nghiệp đã được thể hiện rõ nét bằng kết quả cụ thể trong sản xuất, kinh doanh. Năm 2025, Tổng công ty hoàn thành bàn giao 10 tàu quốc phòng, triển khai đóng mới 3 tàu quốc phòng trọng điểm, hoàn thiện 28 tàu kinh tế, xuất khẩu; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, giá trị sản xuất tăng 82%, doanh thu tăng 71%, lợi nhuận tăng 43% so với năm 2024. Tổng công ty có đủ năng lực tổ chức thực hiện đồng thời nhiều dự án với chủng loại, quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật cao; từng bước làm chủ công nghệ đóng các dòng tàu quân sự, tàu chuyên dụng hiện đại. Quan trọng hơn, qua mỗi dự án, năng lực tổng thể của Tổng công ty được nâng lên, sẵn sàng tiếp nhận những nhiệm vụ có yêu cầu cao hơn trong tương lai.

Bàn giao 2 tàu vận tải đa năng, ký hiệu số 530 và 531 đóng mới cho Quân chủng Hải quân, ngày 22-5-2026.

Chứng kiến những con tàu hiện đại do bàn tay của người lính thợ Sông Thu đóng mới trong những năm qua, càng thấy rõ tính đúng đắn của Bộ Quốc phòng trong việc cho phép Sông Thu liên doanh, liên kết với các quốc gia có thế mạnh về đóng tàu như Hà Lan, Nga, Nhật Bản.

Ngay như việc tổ chức khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng tại Sông Thu là niềm tự hào của miền Trung - mảnh đất có nhiều tiềm năng về kinh tế biển và ngành đóng tàu. Sự kiện này là động lực để Tổng công ty Sông Thu hoạch định chiến lược dài hơi hơn nữa trong việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Hiệu chỉnh, đồng bộ pháo tàu 25mm trên tàu quân sự sửa chữa tại Tổng công ty Sông Thu.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, Tổng công ty Sông Thu đã có bước phát triển vững chắc, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; là một doanh nghiệp có uy tín trong ngành đóng tàu và sản xuất, kinh doanh. Sự thành công đó góp phần mở ra hướng đi mới cho các doanh nghiệp Quân đội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Công nhân Xí nghiệp Cơ khí - Điện tàu thực hiện nhiệm vụ tiện trục.

Bất cứ ai tận mắt chứng kiến những con tàu hiện đại soi bóng trên biển xanh, mới thấu hiểu niềm vui bất tận của những người lính thợ. Thiếu tá QNCN Dương Quân Pháp (người hơn 26 năm gắn bó với Tổ sắt hàn 4, Xí nghiệp Vỏ 1) tâm sự: “Thu nhập ổn định, đời sống được nâng lên, vì thế anh em công nhân chúng tôi yên tâm, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó, chung tay xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh!...”.

Nữ thợ sơn của Xí nghiệp Sơn và Nội thất tàu, Tổng công ty Sông Thu.

Chiều về trên bến cảng, những tiếng va đập, cắt gọt ở các phân xưởng đóng tàu hòa cùng tiếng sóng...

Không khí làm việc sôi nổi, khẩn trương ấy cũng đủ để nói lên một Sông Thu đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn nhiều thành công mới...