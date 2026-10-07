Hàn Quốc phóng thành công 5 vệ tinh siêu nhỏ giám sát Bán đảo Triều Tiên

Tên lửa Nuri được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Naro ở Goheung, cách Seoul khoảng 400 km về phía Nam, mang theo 5 vệ tinh siêu nhỏ thuộc chòm vệ tinh quan sát Trái đất.

Trong sứ mệnh lần thứ 5, tên lửa Nuri nặng 200 tấn được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Naro ở Goheung, cách Seoul khoảng 400 km về phía Nam, mang theo 5 vệ tinh siêu nhỏ thuộc chòm vệ tinh quan sát Trái đất phục vụ an ninh quốc gia (NEONSAT). Tên lửa cũng đưa 9 vệ tinh CubeSat do các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển lên quỹ đạo; vệ tinh thứ 10 không thể tách khỏi tên lửa.

Đây là lần phóng thành công thứ 4 liên tiếp của Nuri sau khi sứ mệnh đầu tiên thất bại năm 2021, nâng tỷ lệ phóng thành công lên 80%.

Năm vệ tinh NEONSAT nằm trong kế hoạch của Hàn Quốc xây dựng chòm gồm 10 vệ tinh quan sát Trái đất, nhằm thường xuyên giám sát Bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận phục vụ an ninh quốc gia và ứng phó thảm họa.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA), 5 vệ tinh còn lại dự kiến được phóng trong sứ mệnh thứ 6 của Nuri vào nửa cuối năm 2027. Khi hoàn thành, chòm vệ tinh có thể chụp ảnh Bán đảo Triều Tiên hơn 3 lần/ngày và quay lại quan sát cùng một khu vực trong vòng 24 giờ.

KASA cho biết, Hàn Quốc có kế hoạch thực hiện ít nhất một vụ phóng Nuri mỗi năm đến năm 2032, nhằm nâng cao độ tin cậy của tên lửa và chuyển sang mô hình dịch vụ phóng thương mại do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Bộ trưởng Khoa học Bae Kyung Hoon đánh giá, vụ phóng là một cột mốc đối với ngành công nghiệp vũ trụ Hàn Quốc, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển từ mô hình phát triển do nhà nước dẫn dắt sang ngành công nghiệp định hướng thương mại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, Hàn Quốc vẫn đối mặt thách thức trong việc biến năng lực phóng độc lập thành dịch vụ thương mại có sức cạnh tranh quốc tế. Nuri hiện là tên lửa sử dụng một lần và có tần suất phóng thấp hơn nhiều so với các phương tiện phóng của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Việc nâng cao độ tin cậy, tăng tần suất phóng, giảm chi phí và phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng sẽ là những yếu tố quan trọng để tăng sức cạnh tranh.