Giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đồng Tháp

Ông Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, ông Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết, phong trào đổi mới sáng tạo tuy đã hình thành nhưng chưa có sức lan tỏa mạnh mẽ và chưa đồng đều giữa các địa phương, lĩnh vực. Những ý tưởng, sáng kiến hay phần lớn vẫn dừng ở quy mô nhỏ, chưa được nhân rộng, chưa được thương mại hóa tương xứng với tiềm năng.

Vì vậy, hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn cởi mở, thẳng thắn và thực chất; các diễn giả là những người giàu kinh nghiệm và tâm huyết chia sẻ những câu chuyện thực tế về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, từ ý tưởng đến thị trường, cả thành công lẫn thất bại. Qua đó, tìm giải pháp để đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh hơn, các chính sách hỗ trợ thực sự mang lại hiệu quả.

Ông Lê Minh Hoan, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, định hướng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để khởi nghiệp hiệu quả cần nhận diện vấn đề tốt hơn; lắng nghe và hiểu nhu cầu người sử dụng; tạo và chọn ý tưởng khả thi; thử nghiệm nhỏ trong phạm vi phù hợp; đo lường kết quả; điều chỉnh, áp dụng, nhân rộng.

Từ góc nhìn chính sách, Tiến sĩ Khổng Quốc Minh, Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã chỉ rõ "khoảng trống" lớn nhất hiện nay trong thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo là khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường, giữa ý tưởng và sản phẩm.

Ông gợi mở những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo. Đó là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo và tư duy kiến tạo; phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia - cố vấn; đặc biệt là vận hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Anh Nguyễn Trung Tính, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Alpha Amin, chia sẻ về hành trình thương mại hóa sản phẩm của công ty.

Trao đổi về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Nguyễn Trung Tính, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Alpha Amin (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động trong lĩnh vực giải pháp sinh học và dinh dưỡng cho ngành Thủy sản, xã Bình Hàng Trung) cho biết, giai đoạn đầu, anh từng nghĩ rằng chỉ cần nghiên cứu được một công thức tốt thì sẽ có thị trường. Thực tế cho thấy công thức mới chỉ là điểm khởi đầu.

Để một sản phẩm đổi mới sáng tạo được thương mại hóa, công ty phải hoàn thiện đồng thời 4 cấu phần, gồm: Sản phẩm phải giải quyết được vấn đề thực tế và có chất lượng ổn định; đảm bảo tiêu chuẩn và pháp lý; dữ liệu thông tin rõ ràng; năng lực quản lý và phát triển thị trường. Chỉ cần thiếu một trong 4 cấu phần này, một ý tưởng tốt vẫn có thể dừng lại trong phòng thí nghiệm. Bài học lớn nhất của doanh nghiệp là thương mại hóa sản phẩm đổi mới sáng tạo bắt đầu từ khoa học và việc làm này chỉ thành công khi giải pháp tạo ra giá trị mà khách hàng sẵn sàng chi trả.

Hội thảo còn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ từ các doanh nghiệp và trường đại học liên quan đến vấn đề ươm tạo khởi nghiệp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp Ngô Huỳnh Quang Thái cho biết, tuy các ý kiến có nhiều góc nhìn nhưng cùng gặp nhau ở những điểm chung: Trọng tâm của đổi mới sáng tạo là thương mại hóa - đưa được ý tưởng, kết quả nghiên cứu ra thị trường, tạo ra giá trị mà xã hội và khách hàng sẵn sàng chi trả.

Để khởi nghiệp hiệu quả, doanh nghiệp cần quan tâm vấn đề chuyển đổi số, dữ liệu, sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn, chất lượng. Các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và các hình thức hỗ trợ thiết thực cần sớm đi vào cuộc sống, đến đúng người cần.

Ông Ngô Huỳnh Quang Thái nhấn mạnh, mỗi ý kiến, mỗi giải pháp mà diễn giả, đại biểu đóng góp hôm nay đều là một "hạt giống" quý cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đồng Tháp. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp, chọn lọc để cụ thể hóa các ý kiến trên thành chương trình, kế hoạch hành động và tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện.