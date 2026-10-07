Garmin Approach S72 Watch chuyên cho bộ môn golf

Garmin Approach S72 Watch sẽ mở bán tại Việt Nam từ ngày 26-10-2026.

Sở hữu hai tùy chọn kích thước 43mm và 47mm, sản phẩm nổi bật với hệ thống phân tích cú đánh chuyên sâu trực tiếp trên cổ tay, dữ liệu sinh trắc học theo thời gian thực cùng trọn bộ công nghệ theo dõi sức khỏe và kết nối đàm thoại tiện lợi.

Được thiết kế đóng vai trò như một "trợ lý chiến thuật" cho các golfer, Garmin Approach S72 Watch là dòng đồng hồ đầu tiên tích hợp chỉ số phân tích cú đánh trực tiếp trên cổ tay. Thiết bị cho phép người chơi theo dõi chi tiết các thông số kỹ thuật như tốc độ tay, độ dài backswing, độ xoay cổ tay và nhiều chỉ số quan trọng khác, giúp người chơi đánh giá chính xác ưu điểm và điều chỉnh kỹ thuật cá nhân.

Bên cạnh đó, đồng hồ hỗ trợ người dùng theo dõi dữ liệu sinh trắc học theo thời gian thực trước và sau mỗi cú đánh, đồng thời hiển thị xu hướng nhịp tim sau mỗi vòng đấu để đánh giá sự ảnh hưởng của thể trạng tới kết quả thi đấu.

Khi kết hợp với gói hội viên Garmin Golf Membership, tính năng đọc địa hình green giúp người chơi nắm bắt độ dốc, hướng đổ của đường bóng và phân tích chi tiết hiệu suất putting (xu hướng tốc độ, hướng bóng, tỷ lệ thành công) để đưa ra quyết định ngắm đích chính xác.

Đối với giai đoạn tập luyện, thiết bị tích hợp tính năng ghi nhận hoạt động tại sân tập (Driving Range) và hiển thị hình ảnh vệ tinh trực quan từ trên cao của từng hố đấu. Nhờ đó, golfer dễ dàng lựa chọn vị trí thả bóng an toàn và né tránh các chướng ngại vật hiệu quả trên fairway.

Về ngoại hình, Garmin Approach S72 Watch kết hợp giữa viền bezel chất liệu Titanium siêu nhẹ, mặt kính Sapphire chống xước vượt trội và dây vải ComfortFit êm ái. Màn hình AMOLED sống động hiển thị rõ nét các thông số dưới ánh sáng ngoài trời. Lần đầu tiên trên dòng sản phẩm này, Garmin tích hợp sẵn loa và micro, hỗ trợ thực hiện, nhận cuộc gọi và xử lý tác vụ bằng giọng nói ngay trên cổ tay. Đèn pin LED tích hợp cung cấp các chế độ ánh sáng trắng và đỏ linh hoạt trong không gian tối.

Không chỉ phục vụ bộ môn golf, Approach S72 Watch đóng vai trò là thiết bị theo dõi sức khỏe toàn diện với các tính năng đo nhịp tim, theo dõi mức độ căng thẳng, năng lượng cơ thể (Body Battery), giấc ngủ nâng cao cùng các ứng dụng tập luyện thể thao hằng ngày. Về thời lượng pin, phiên bản 47mm đạt tới 20 giờ hoạt động liên tục ở chế độ GPS trên sân golf và tối đa 16 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh.

Đồng hồ GPS golf thông minh Garmin Approach S72 Watch sẽ mở bán tại Việt Nam từ ngày 26-10-2026 với giá 22.290.000 đồng. Sản phẩm có hai tùy chọn kích thước (43mm và 47mm), được phân phối trên website Garmin Việt Nam, hệ thống cửa hàng thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền trên toàn quốc.