Đính chính một số nội dung liên quan đến các sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

Ngày 14/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2312/QĐ-BCT về việc đính chính Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27 tháng 8 năm 2026, Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2026 và Thông tư số 46/2026/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15; Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 147/2025/QH15; cùng các nghị định, thông tư có liên quan được nêu tại Quyết định.

Theo Quyết định, nội dung đính chính là một phần không tách rời của Thông tư số 44/2026/TT-BCT, Thông tư số 45/2026/TT-BCT và Thông tư số 46/2026/TT-BCT.

Đính chính các nội dung tại Thông tư số 44/2026/TT-BCT

Đối với Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, Quyết định số 2312/QĐ-BCT đính chính nhiều lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật và cách thể hiện trong các quy chuẩn được ban hành kèm theo.

Cụ thể, đính chính cụm từ “…đối với vi chống thủy lực sử dụng trong mỏ hầm lò” thành “…vi chống thủy lực sử dụng trong mỏ hầm lò” tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 44/2026/TT-BCT; cụm từ “…đối với bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò” thành “…bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò” tại khoản 4 Điều 1; và cụm từ “…đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò” thành “…trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò” tại khoản 5 Điều 1.

Quyết định đồng thời đính chính cụm từ “Lần đầu sau khi lắp đặt” thành các cụm từ “Lần đầu sau lắp đặt”, “Sau khi lắp đặt”, “Sau lắp đặt”, “Lần đầu sau lắp đặt”, “Lần đầu trước khi lắp đặt” tại Chương XI Sửa đổi 01:2026 QCVN 02:2016/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 44/2026/TT-BCT.

Đối với Sửa đổi 01:2026 QCVN 03:2019/BCT, Quyết định đính chính cụm từ “…ĐỐI VỚI VỚI TRẠM BIẾN ÁP PHÒNG NỔ SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ” thành “…TRẠM BIẾN ÁP PHÒNG NỔ SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ”; đồng thời đính chính cụm từ “17. Trách nhiệm …” thành “Điều 17. Trách nhiệm …”.

Đối với Sửa đổi 01:2026 QCVN 07:2020/BCT, các nội dung được đính chính gồm cụm từ liên quan đến “máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò”; bổ sung cụm từ “12. Quy định về ghi nhãn” phía sau cụm từ “Sửa đổi Điều 12 như sau:” tại mục III; đính chính cụm từ “Máy phát điện phòng nổ…” thành “Máy phát điện phòng nổ…” tại mục III; đính chính “Bãi bỏ khoản 1 Điều 16” thành “Bãi bỏ điểm 16.1 Điều 16”; đồng thời sửa số thứ tự các điểm tại Điều 17 và Điều 18.

Quyết định tiếp tục đính chính một số lỗi chính tả, kỹ thuật tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 14:2021/BCT, trong đó sửa cụm từ liên quan đến “aptômat phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò”, cách dẫn “Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau:” thành “Sửa đổi điểm 9.1 Điều 9 như sau:”, điều chỉnh số thứ tự tại Điều 15 và Điều 16.

Tương tự, tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 15:2021/BCT, Quyết định đính chính cụm từ liên quan đến “khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò”, sửa cách dẫn tại Điều 9, điều chỉnh số thứ tự tại Điều 15 và Điều 16. Các nội dung tương ứng cũng được đính chính tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 17:2022/BCT và Sửa đổi 01:2026 QCVN 18:2022/BCT.

Đối với Sửa đổi 01:2026 QCVN 21:2023/BCT và QCVN 22:2023/BCT, Quyết định đính chính cách dẫn tại Điều 9, số thứ tự các điểm tại Điều 16 và Điều 17, cũng như cách thể hiện tiêu đề trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại mục IV. Đối với Sửa đổi 01:2026 QCVN 23:2024/BCT và QCVN 24:2024/BCT, các nội dung đính chính tập trung vào cách dẫn tại Điều 9, số thứ tự tại Điều 15 và Điều 16, cùng tiêu đề Điều 16.

Đính chính các nội dung tại Thông tư số 46/2026/TT-BCT

Đối với Thông tư số 46/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Quyết định số 2312/QĐ-BCT đính chính một số lỗi kỹ thuật tại các quy chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư.

Cụ thể, tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2013/BCT, đính chính cách thể hiện cụm từ “Điều 13”, “Điều 13a”, “Điều 16” và “Điều 21” thành chữ in đậm tại các điều tương ứng.

Tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 02:2017/BCT, đính chính cách thể hiện “Điều 17” và “Điều 17a” thành chữ in đậm tại Điều 2 và Điều 3.

Tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 10:2012/BCT, đính chính cụm từ “1. Sửa đổi điểm c, khoản 1 Điều 6” thành “1. Sửa đổi cụm từ tại điểm c, khoản 1 Điều 6” tại Điều 1.

Tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 02:2020/BCT, đính chính cụm từ “Sửa đổi khoản 4.2 Điều 4 Chương III như sau” thành “Sửa đổi điểm 4.2 Điều 4 Chương III như sau” tại Điều 3.

Tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 16:2022/BCT, đính chính cách thể hiện các cụm từ “14”, “14a” và “16” thành chữ in đậm tại Điều 4, Điều 5 và Điều 7.

Quyết định cũng đính chính cụm từ “Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Sửa đổi các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp” thành “Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành các Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp” tại phần căn cứ ban hành của Thông tư.

Đính chính các nội dung tại Thông tư số 45/2026/TT-BCT

Đối với Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026, Quyết định số 2312/QĐ-BCT đính chính số thứ tự của một số điều, điểm tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 05:2020/BCT.

Theo đó, số thứ tự điều “13” thành “15”; điều “14” thành “16”; điểm “14.1” thành “16.1”; điểm “14.2” thành “16.2”; điều “15” thành “17”; điều “15a” thành “17a” tại Mục III.

Tại Mục IV, số thứ tự điều “16” thành “18”; điểm “16.1” thành “18.1”; điểm “16.2” thành “18.2”; điều “17” thành “19”; điểm “17.1” thành “19.1”; điểm “17.2” thành “19.2”.

Các nội dung đính chính tương tự về số thứ tự điều, điểm cũng được thực hiện tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 06:2020/BCT.

Bên cạnh đó, Quyết định đính chính cụm từ “thuốc nổ AD1” thành “thuốc nổ TNPN” tại khoản 11a.2 Mục IV Sửa đổi 01:2026 QCVN 12-1:2021/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 45/2026/TT-BCT.

Cụm từ “Thông tư số 45/2023/TT-BCT” được đính chính thành “Thông tư số 45/2026/TT-BCT” tại Lời nói đầu Sửa đổi 01:2026 QCVN 12-16:2023/BCT.

Ngoài ra, tại Mục III Sửa đổi 01:2026 QCVN 12-27:2024/BCT, đính chính cụm từ “Bổ sung khoản 7.4a vào sau khoản 7.4 như sau:” thành “Bổ sung khoản 7.4a vào sau khoản 7.4 như sau:”. Tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 12-28:2024/BCT, đính chính cụm từ “Sửa đổi khoản 1 Điều 12 như sau:” bằng cụm từ “Sửa đổi Điều 12 như sau:”.