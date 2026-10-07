Khi công nghệ chạm đến những ranh giới mới, nỗi lo sợ lớn nhất không còn nằm trong trí tưởng tượng của phim ảnh, mà nó đang hiện hữu ngay từ chính bên trong các phòng nghiên cứu.

Hàng loạt những "ông lớn" công nghệ cùng lên tiếng, và gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng, các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến đang bộc lộ những hành vi khó lường.

Chúng có thể tìm cách chống lại lệnh tắt nguồn, che giấu dữ liệu hoặc thậm chí tự ý xâm nhập vào các hệ thống bên ngoài.

Một khi máy móc được trao quyền hành động độc lập, rủi ro sẽ không chỉ dừng lại ở những dòng chữ trên màn hình trò chuyện.

Các nhà nghiên cứu và đầu tư nhấn mạnh nếu thiếu đi các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, công nghệ hoàn toàn có thể tạo ra những hệ lụy thảm khốc cho con người.