Xe khác hãng chưa chắc được dùng chung trạm sạc

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Công thương chiều 7/10, ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp, làm rõ quy định mới về khả năng dùng chung trạm sạc xe điện.

Theo ông Quân, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT) tập trung vào trụ sạc, một bộ phận cấu thành của trạm sạc. Các trụ sạc được lắp đặt trong công trình xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn.

Ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp (Ảnh: MOIT).

Quy chuẩn yêu cầu trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện có cổng sạc tương thích với loại đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm sạc hỗ trợ.

Ông Quân cho biết, quy chuẩn được xây dựng nhằm định hướng phát triển ngành công nghiệp xe điện, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và hành lang pháp lý để ngành vận hành an toàn, đồng bộ.

Quy chuẩn tập trung vào 4 mục tiêu gồm an toàn, tương thích, minh bạch với người sử dụng và bảo vệ hệ thống điện, hướng tới sạc thông minh. Trong đó, yêu cầu tương thích nhằm đưa các thiết bị sạc về những chuẩn kỹ thuật thống nhất, ví dụ châu Âu yêu cầu tất cả các hãng điện thoại dùng chuẩn type-C.

Về tính tương thích, các trạm sạc phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định để hình thành một hệ thống thống nhất.

Tuy nhiên, ông Quân nhấn mạnh, quy chuẩn mới chỉ đặt ra các yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật và an toàn. Việc một trạm sạc có cho phép xe của hãng khác sử dụng hay không còn liên quan đến phương án kinh doanh, chính sách của nhà đầu tư, đơn vị vận hành và thỏa thuận với khách hàng.

Nói cách khác, khả năng tương thích kỹ thuật là điều kiện cần để dùng chung trạm sạc, nhưng không đồng nghĩa tất cả trạm sạc đương nhiên phải mở cho xe của mọi hãng.

Theo đó, các bên có thể thỏa thuận về việc chia sẻ và khai thác trạm sạc.

Liên quan phạm vi áp dụng của quy chuẩn, ông Quân cho biết QCVN 32:2026/BCT tập trung vào trụ sạc. Khi trạm sạc nằm trong một công trình xây dựng, hoạt động này còn liên quan đến pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Vì vậy, cần phân định trách nhiệm quản lý của từng bộ, ngành đối với từng bộ phận của hệ thống trạm sạc.