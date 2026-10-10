Khám mắt miễn phí cho học sinh ven biển
Chiều 10/10, tại Trường Tiểu học Viên An, Bệnh viện Mắt - Da liễu Cà Mau phối hợp với UBND xã Đất Mũi tổ chức khám mắt miễn phí cho học sinh trên địa bàn xã.
Tại chương trình, 200 học sinh được các y, bác sĩ đo thị lực, khám sàng lọc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị; kiểm tra dấu hiệu nhược thị, lé và các bệnh lý về mắt khác, đồng thời đánh giá tổng quát sức khoẻ mắt.
Bên cạnh hoạt động khám, sàng lọc, các em còn được hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ mắt, tư thế ngồi học đúng, chế độ dinh dưỡng phù hợp và sử dụng thiết bị điện tử an toàn nhằm hạn chế nguy cơ mắc các tật khúc xạ học đường.
Dịp này, Bệnh viện Mắt - Da liễu Cà Mau còn hỗ trợ cắt kính miễn phí cho hơn 100 học sinh, phù hợp với tình trạng thị lực của từng em.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh và giáo viên về tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ mắt. Qua đó, giúp phát hiện sớm các tật khúc xạ và bệnh lý về mắt để có hướng can thiệp kịp thời, góp phần bảo vệ sức khoẻ thị giác, hạn chế nguy cơ bệnh, tật về mắt cho trẻ em vùng ven biển, vùng còn khó khăn./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/kham-mat-mien-phi-cho-hoc-sinh-ven-bien-a133154.html