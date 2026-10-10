Khám mắt miễn phí cho học sinh ven biển

Tại chương trình, 200 học sinh được các y, bác sĩ đo thị lực, khám sàng lọc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị; kiểm tra dấu hiệu nhược thị, lé và các bệnh lý về mắt khác, đồng thời đánh giá tổng quát sức khoẻ mắt.

Các y, bác sĩ khám mắt miễn phí cho học sinh tại Trường Tiểu học Viên An, xã Đất Mũi.

Bên cạnh hoạt động khám, sàng lọc, các em còn được hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ mắt, tư thế ngồi học đúng, chế độ dinh dưỡng phù hợp và sử dụng thiết bị điện tử an toàn nhằm hạn chế nguy cơ mắc các tật khúc xạ học đường.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt - Da liễu Cà Mau kiểm tra mắt cho học sinh Trường Tiểu học Viên An, xã Đất Mũi.

Bác sĩ khám sàng lọc các tật khúc xạ cho học sinh.

Dịp này, Bệnh viện Mắt - Da liễu Cà Mau còn hỗ trợ cắt kính miễn phí cho hơn 100 học sinh, phù hợp với tình trạng thị lực của từng em.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh và giáo viên về tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ mắt. Qua đó, giúp phát hiện sớm các tật khúc xạ và bệnh lý về mắt để có hướng can thiệp kịp thời, góp phần bảo vệ sức khoẻ thị giác, hạn chế nguy cơ bệnh, tật về mắt cho trẻ em vùng ven biển, vùng còn khó khăn./.