Bác sĩ Huế hỗ trợ 2 ca ghép thận ở Cần Thơ thành công trong 1 ngày

Hai ca ghép thận diễn ra thuận lợi

Ngày 10/10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của đơn vị, Bệnh viện Đa khoa Tp.Cần Thơ đã thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến sống trong cùng một ngày.

BVTW Huế chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa Tp.Cần Thơ.

Trước đó, vào ngày 11/4, với sự hỗ trợ trực tiếp của ê-kíp BVTW Huế, ca ghép thận đầu tiên đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Tp.Cần Thơ. Đây là nền tảng chuyên môn quan trọng để bệnh viện tiếp tục triển khai các trường hợp ghép thận tiếp theo.

Để chuẩn bị cho hai ca ghép thận ngày 8/10, hai bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, đánh giá toàn diện từng cặp ghép, thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức cũng như hướng xử trí các tình huống có thể phát sinh.

Đoàn chuyên gia BVTW Huế trực tiếp tham gia hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát chuyên môn. Công tác đào tạo thực hành tại chỗ được triển khai theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, giúp ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Tp.Cần Thơ từng bước nâng cao năng lực và khả năng làm chủ kỹ thuật ghép thận.

Hai người bệnh được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối, có thời gian điều trị kéo dài.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế trực tiếp hỗ trợ trong phòng mổ.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, quê phường Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ), đã điều trị bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc trong 4 năm. Người hiến thận cho bệnh nhân là cha ruột.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, quê xã Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ), có 8 năm chạy thận nhân tạo. Người hiến thận cho bệnh nhân là chồng.

Cả hai ca phẫu thuật đều diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc. Sau ghép, thận được tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ, cho thấy những dấu hiệu ban đầu khả quan về chức năng của thận ghép.

Tính đến trưa 10/10, sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.

Mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật y học chuyên sâu

Kết quả này đánh dấu bước tiến trong quá trình phát triển kỹ thuật ghép thận tại địa phương, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ điều trị chuyên sâu ngay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, thực hiện định hướng của GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, về phát triển và chuyển giao các kỹ thuật y học chuyên sâu, từ tháng 9/2024, bệnh viện đã triển khai chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa Tp.Cần Thơ.

Ê-kíp thực hiện 2 ca ghép.

Quá trình chuyển giao được thực hiện bài bản, từ tổ chức hệ thống, đào tạo nhân lực, đánh giá người hiến và người nhận, hội chẩn chuyên môn đến xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều trị và theo dõi sau ghép.

Về phía đơn vị tiếp nhận, dưới sự chỉ đạo của BSCKII. Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tp.Cần Thơ, đội ngũ y tế đã tích cực nâng cao năng lực chuyên môn, kiện toàn các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội thận, xét nghiệm và chăm sóc sau ghép. Bệnh viện đồng thời chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho cả người hiến và người nhận.

Thành công của hai ca ghép thận trên đã cho thấy hiệu quả của chương trình chuyển giao kỹ thuật giữa BVTW Huế và Bệnh viện Đa khoa Tp.Cần Thơ. Kết quả không chỉ được thể hiện qua diễn biến thuận lợi của các ca phẫu thuật mà còn ở quá trình đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại đơn vị tiếp nhận.

Thông qua chương trình, BVTW Huế tiếp tục phát huy vai trò trong việc chuyển giao các kỹ thuật y học chuyên sâu, hỗ trợ các cơ sở y tế từng bước nâng cao năng lực điều trị và làm chủ kỹ thuật ngay tại địa phương.

GS.TS Phạm Như Hiệp chia sẻ, việc phát triển kỹ thuật ghép thận tại các bệnh viện khu vực góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người bệnh, giảm nhu cầu chuyển tuyến, hạn chế gánh nặng chi phí điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, kết quả này cũng cho thấy ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế, trong đó chuyển giao kỹ thuật gắn với đào tạo thực hành và hỗ trợ trực tiếp là giải pháp quan trọng để phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, phục vụ người bệnh tại địa phương.