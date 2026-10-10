500 người dân phường Hòa Xuân được khám mắt, phát thuốc miễn phí

Khám, tư vấn sức khỏe thị lực cho người cao tuổi phường Hòa Xuân. Ảnh: NGỌC QUỐC

Các y, bác sĩ đã đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra mạch, huyết áp, khám tổng quát các bệnh lý về mắt và cấp phát thuốc bổ mắt miễn phí cho người dân.

Cùng với hoạt động thăm khám ban đầu, các trường hợp phát hiện mắc bệnh lý về thị lực được hướng dẫn đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Sông Hàn để điều trị và phẫu thuật miễn phí.

Dịp này, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Sông Hàn trao tặng 100 suất mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân phường Hòa Xuân. Tổng kinh phí tài trợ và hỗ trợ y tế 600 triệu đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi tại phường Hòa Xuân.