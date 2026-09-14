iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro khác nhau những gì?

iPhone 18 Pro có 4 màu: đen, bạc, băng thanh và đỏ Burgundy. (Ảnh: Apple).

Về thiết kế, cả iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro đều sử dụng cấu trúc nguyên khối nhôm, mặt trước Ceramic Shield 2 và mặt sau Ceramic Shield. Kích thước gần như giữ nguyên với chiều rộng 71,9 mm, cao 150 mm và dày 8,75 mm. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro nặng 211 gram, tăng 7 gram so với iPhone 17 Pro. Apple cũng bổ sung bốn màu gồm đen, bạc, băng thanh và đỏ Burgundy, trong khi iPhone 17 Pro có bạc, cam vũ trụ và xanh đậm.

Màn hình giữa hai thế hệ gần như tương đồng. Cả hai đều dùng Super Retina XDR OLED 6,3 inch, độ phân giải 2622 x 1206 pixel, mật độ 460 ppi, công nghệ ProMotion với tần số quét thích ứng đến 120Hz, màn hình Luôn Bật và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Điểm mới đáng chú ý trên iPhone 18 Pro là Dynamic Island được thiết kế lại, nhỏ hơn và có khả năng hiển thị đồng thời tối đa ba Hoạt Động Trực Tiếp.

Khác biệt đáng kể hơn nằm ở hiệu năng. iPhone 17 Pro sử dụng chip A19 Pro với CPU 6 lõi, GPU 6 lõi và Neural Engine 16 lõi. Trong khi đó, iPhone 18 Pro chuyển sang A20 Pro với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi.

Theo công bố của Apple, GPU trên A20 Pro nhanh hơn tới 40% so với A19 Pro, băng thông bộ nhớ cao hơn 50%, trong khi năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo trên thiết bị tăng gấp đôi. Buồng hơi thế hệ mới có diện tích bề mặt lớn gấp ba lần thế hệ trước, góp phần giúp hiệu năng duy trì của iPhone 18 Pro cao hơn tới 40% so với iPhone 17 Pro. Đây đều là các mức cải thiện do Apple công bố.

Camera có thể xem là nâng cấp nổi bật nhất. Hai thế hệ đều sử dụng hệ thống ba camera sau 48MP gồm Fusion Main, Fusion Ultra Wide và Fusion Telephoto, đồng thời hỗ trợ thu phóng chất lượng quang học đến 8x. Tuy nhiên, camera chính 48MP Fusion Main trên iPhone 18 Pro được trang bị khẩu độ thay đổi với bốn mức ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 và ƒ/4,0. Trong khi đó, camera Main của iPhone 17 Pro sử dụng khẩu độ cố định ƒ/1,78.

iPhone 17 Pro sử dụng chip A19 Pro với CPU 6 lõi, GPU 6 lõi và Neural Engine 16 lõi. (Ảnh: MACRUMORS).

Theo Apple, cơ chế khẩu độ thay đổi cho phép camera điều chỉnh ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn, qua đó cải thiện khả năng chụp ảnh, quay video trong môi trường thiếu sáng và mở rộng quyền kiểm soát hình ảnh cho người dùng chuyên nghiệp.

Khả năng quay video cũng được nâng cấp. iPhone 18 Pro hỗ trợ chế độ Điện Ảnh 4K Dolby Vision lên tới 60 fps, cao hơn mức 30 fps trên iPhone 17 Pro. Máy mới còn bổ sung các điều khiển Pro đối với khẩu độ ống kính, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và biểu đồ histogram. Camera trước của cả hai thế hệ vẫn có độ phân giải 18MP với tính năng Center Stage.

Thời lượng pin tiếp tục tạo ra khoảng cách. Theo thông số Apple công bố, iPhone 17 Pro đạt tối đa 31 giờ xem video và 28 giờ xem video trực tuyến. iPhone 18 Pro nâng các con số này lên lần lượt 34 giờ và 31 giờ. Máy mới có thể sạc lên 50% trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ tiếp hợp tương thích từ 60W, trong khi iPhone 17 Pro cần khoảng 20 phút với bộ tiếp hợp từ 40W.

Ngoài ra, iPhone 18 Pro có thêm tùy chọn dung lượng 2TB, trong khi iPhone 17 Pro dừng ở 1TB. Thế hệ mới cũng được trang bị modem Apple C2 và vận hành trên iOS 27 với Apple Intelligence thế hệ mới cùng Siri AI.

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro cho thấy Apple tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cấp chiều sâu thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế. Những cải tiến về chip A20 Pro, camera khẩu độ thay đổi, khả năng xử lý AI, thời lượng pin và sạc nhanh giúp thế hệ mới tạo khoảng cách rõ ràng hơn với iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, với người đang sử dụng iPhone 17 Pro, quyết định nâng cấp sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu như khai thác camera, hiệu năng chuyên sâu và các tính năng AI mới. Còn với người dùng các thế hệ iPhone cũ hơn, iPhone 18 Pro có thể là một bước nhảy đáng kể, hội tụ những công nghệ cao cấp nhất mà Apple hiện đưa lên dòng smartphone Pro.