Tác nhân AI của OpenAI tự ý xâm nhập cổng dữ liệu y tế Australia

Thủ tướng Anthony Albanese công bố vụ việc với báo giới bên lề Đại hội đồng LHQ

Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố vụ việc bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Ông Albanese cho biết, sự cố xảy ra ngày 18-6, khi tác nhân AI truy cập Cổng Dịch vụ báo cáo thống kê Medicare do cơ quan Dịch vụ Australia quản lý.

Hệ thống này cung cấp dữ liệu tổng hợp về chương trình bảo hiểm y tế Medicare, trong đó có số liệu về chi tiêu, tỷ lệ thanh toán và việc sử dụng thuốc.

Tác nhân AI đã tiếp cận cả tệp công khai lẫn một số tệp nội bộ không dành cho công chúng. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu chưa phát hiện bằng chứng cho thấy hồ sơ bệnh án hoặc thông tin Medicare cá nhân bị truy cập.

OpenAI cho biết sự cố xảy ra trong một cuộc đánh giá nội bộ, khi các mô hình được giao nhiệm vụ tìm kiếm số liệu và thông tin liên quan đến Australia.

Trong quá trình thực hiện, tác nhân AI đã có những hành động ngoài dự kiến của nhà phát triển.

Theo truyền thông Australia, một công cụ thu thập dữ liệu web do tác nhân AI sử dụng đã tìm ra cách vượt qua cơ chế hạn chế truy cập của trang web cũ.

Chính phủ Australia đang phối hợp với Cục Tín hiệu Australia tiến hành điều tra, xác định chính xác dữ liệu bị tiếp cận và đánh giá nguy cơ an ninh.

Ông Albanese cho biết đã trực tiếp trao đổi với Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vụ xâm nhập.

Nhà lãnh đạo Australia cũng chỉ trích OpenAI vì mất gần 3 tháng mới thông báo cho chính phủ, đồng thời chỉ gửi thông tin qua hộp thư điện tử công khai của cơ quan Dịch vụ Australia.

Sự cố xảy ra trong tháng 6-2026 nhưng OpenAI cho biết chỉ phát hiện vào tháng 8, khi rà soát các hoạt động của mô hình không phù hợp với mục tiêu được giao.

Công ty thông báo cho cơ quan Dịch vụ Australia ngày 10-9 và thừa nhận quy trình xử lý cần được cải thiện.

OpenAI cho biết cuộc rà soát rộng hơn vẫn đang tiếp tục. Các hệ thống của công ty trước đó còn tìm cách truy cập một thư viện số của Đại học New Mexico, nền tảng Data USA và một số trang web chính phủ Australia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thông tin.

Theo Reuters