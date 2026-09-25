Hà Nội nhận 36 đề xuất giải các bài toán lớn về khoa học, công nghệ

Ngày 25/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức "Phiên đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ nhu cầu của doanh nghiệp", nhằm kết nối nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, công nghệ.

Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai 30 bài toán lớn cần khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tham gia giải quyết.

Phiên đặt hàng lần đầu tiên được tổ chức theo phương châm: "Doanh nghiệp nêu bài toán - Nhà khoa học đề xuất lời giải - Các bên xác lập cam kết - Sở chốt nhiệm vụ và tổ chức thực hiện".

Phát biểu tại phiên đặt hàng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, qua làm việc với các làng nghề như Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng..., cơ quan này nhận thấy các cơ sở có sản phẩm, tay nghề và dư địa mở rộng thị trường nhưng còn nhiều khâu công nghệ cần hỗ trợ, từ thiết kế, sản xuất đến nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong khi đó, tại các viện, trường có nhiều ý tưởng, kết quả nghiên cứu có triển vọng nhưng chưa có môi trường để ứng dụng, kiểm chứng.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu, dù xuất phát từ nguồn lực nào, cũng phải hướng tới ứng dụng, thương mại hóa và tạo ra giá trị có thể đo đếm được cho doanh nghiệp và thành phố.

Từ yêu cầu này, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội xác định 2 hướng tiếp nhận đề xuất.

Thứ nhất, doanh nghiệp, hiệp hội đối chiếu với 30 bài toán lớn của thành phố để đề xuất những nội dung có thể tham gia giải quyết.

Thứ hai, xuất phát từ nhu cầu chung của doanh nghiệp, trong đó các hiệp hội tập hợp những khó khăn mà nhiều thành viên cùng gặp phải, xác định nội dung cần thành phố kết nối hoặc xem xét hỗ trợ.

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội yêu cầu các đề xuất phải có chủ thể thực sự cần, địa chỉ ứng dụng và cách đo hiệu quả, không dừng ở một ý tưởng hay tên một công nghệ. Trường hợp thị trường đã có giải pháp phù hợp thì ưu tiên kết nối để ứng dụng; chỉ khi công nghệ chưa đáp ứng mới xác định phần cần nghiên cứu, hoàn thiện.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang phát biểu tại phiên đặt hàng (Ảnh: H.A).

Tính đến ngày 25/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tiếp nhận đề xuất từ 18 doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức, với tổng cộng 36 bài toán, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đề xuất tập trung vào nhiều lĩnh vực như hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đo lường tác động; đào tạo nghề, chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ và an sinh xã hội; an toàn cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn đô thị; truy xuất nguồn gốc; môi trường, kinh tế tuần hoàn, chống ngập; đô thị thông minh, chiếu sáng, kinh tế đêm; nông nghiệp công nghệ cao, logistics, y tế cộng đồng số; dữ liệu, vật liệu và chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ và làng nghề.

Nhiều đề xuất đã được đối chiếu với danh mục 30 bài toán lớn của thành phố, trong đó có bài toán đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực; nâng cao năng suất lao động đô thị, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển kinh tế tuần hoàn, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chống ngập úng đô thị; bảo đảm an toàn thực phẩm; tái thiết, phát triển hạ tầng đô thị thông minh; phát triển du lịch thông minh, kinh tế đêm; logistics thông minh liên vùng và bảo đảm an ninh phi truyền thống, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang yêu cầu các đơn vị thuộc Sở rà soát toàn bộ nội dung đã ghi nhận, làm việc với từng hiệp hội, doanh nghiệp, viện, trường để hoàn thiện các đề xuất chính thức.

Mỗi bài toán phải làm rõ khó khăn, hiện trạng, tác động, kết quả mong muốn, tiêu chí đánh giá và địa chỉ sử dụng kết quả.

Đối với đề xuất nhiệm vụ cụ thể, cần xác định rõ mục tiêu, sản phẩm bàn giao, chỉ tiêu đánh giá, mức độ sẵn sàng của công nghệ, nơi ứng dụng, thời gian, nguồn lực và trách nhiệm của các bên.