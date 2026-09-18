Huế muốn 'lột xác'

Trong tháng 10, tàu hỏa hơi nước Huế - Đà Nẵng dự kiến vận hành thử, tiếp tục mở rộng các sản phẩm du lịch đường sắt kết nối 2 thành phố, với trọng tâm là cảnh quan đèo Hải Vân. Một tháng trước, thành phố đã đưa vào khai thác tuyến tàu hỏa di sản kết nối Quảng Trị.

Những sản phẩm này nằm trong nỗ lực làm mới trải nghiệm của Huế, thay thế hành trình truyền thống chỉ tham quan di sản, ăn uống trong ngày rồi rời đi. Thành phố đang tìm cách thay đổi hình ảnh một điểm đến "buồn chán", hướng tới một hành trình có thể kéo dài từ sáng đến đêm.

"Đêm Huế - Sáng Huế"

Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Huế, cho biết thành phố định hướng phát triển sản phẩm theo từng nhóm khách, thay vì chỉ dựa vào một loại hình tham quan.

Di sản, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí được tính đến trong những chuỗi trải nghiệm liên tục.

Trong những tháng cuối năm, ngành du lịch dự kiến ưu tiên những sản phẩm có thể triển khai nhanh, dựa trên tài nguyên và điều kiện sẵn có, bao gồm:

Nâng cấp trải nghiệm du thuyền trên sông Hương

Phát triển các tuyến tham quan di sản bằng xe đạp, xe điện và đường thủy

Làm mới không gian và dịch vụ tại chợ Đông Ba

Đại Nội Huế đông khách vào ban ngày (dịp lễ 2/9) và buổi tối kỳ nghỉ 30/4-1/5. Ảnh: Châu Sa, Lê Đình Hoàng.

Thành phố cũng tính đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng về đêm cùng những gói MICE (du lịch kết hợp hội thảo), golf, tàu biển và tàu di sản kết hợp lưu trú, ẩm thực, mua sắm và chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, một định hướng khác nhắm đến xây dựng chuỗi sản phẩm "Đêm Huế - Sáng Huế", bổ sung trải nghiệm vào những khoảng thời gian chưa được khai thác nhiều trong hành trình của du khách.

Thành phố kỳ vọng phát triển kinh tế đêm tại các khu vực di sản, trước mắt là Đại nội và từng bước mở rộng sang những địa điểm có tiềm năng.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đặt mục tiêu triển khai hoạt động kinh tế đêm tại Đại nội trong quý IV, với các sản phẩm về chiếu sáng nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo tồn di sản.

Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hình ảnh "một nửa Việt Nam" đổ về Đại nội Huế để trải nghiệm chương trình "Hoàng cung huyền ảo" đã chứng minh sức hút của di sản về đêm.

Biển người đổ về Đại nội Huế trong chương trình "Hoàng cung huyền ảo" tối 25/4. Ảnh: Kelvin Long.

Trả lời câu hỏi: Đi đâu, chơi gì ở Huế?

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đánh giá thành phố có hệ thống di sản tương đối nguyên vẹn, cảnh quan sông nước gắn với đô thị di sản, bản sắc văn hóa và cốt cách con người, cùng khả năng kết nối bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển.

Theo ông, những lợi thế này cần được đặt trong một hệ thống thay vì phát triển tách rời từng điểm.

Từ góc độ sản phẩm, ông Thanh yêu cầu ngành du lịch trả lời những câu hỏi cơ bản khi một du khách đến Huế: đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì và lưu trú ở đâu?. Địa phương cũng cần xác định từng nhóm khách và nhu cầu của từng thị trường để tránh xây dựng sản phẩm theo một công thức chung.

Tour du thuyền trên sông Hương hút khách dịp lễ 2/9. Ảnh: Châu Sa.

Đối với ẩm thực, Huế tính đến hình thành những không gian đủ quy mô, thuận tiện về giao thông, có thể tập hợp nhiều món ăn và sản phẩm đặc trưng. Khi đó, trải nghiệm ẩm thực không còn là một điểm dừng trong hành trình mà có thể trở thành một phần của cả chuyến đi.

Với áo dài, thành phố hi vọng chuyển từ giá trị văn hóa sang một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh, bắt đầu từ chọn vải, may đo, mặc áo dài rồi kết hợp tham quan, chụp ảnh và mua sắm.

Một hướng khác là du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, dựa trên lợi thế về suối khoáng nóng, biển, hệ thống y tế và điều kiện nghỉ dưỡng. Nhóm sản phẩm này được kỳ vọng có thể kéo dài thời gian lưu trú, giảm sự phụ thuộc vào mùa vụ và phục vụ cả khách trong nước lẫn quốc tế.

Khách du lịch tham quan các lăng tẩm ở Huế dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Châu Sa.

2 lần "thắng lớn"

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Huế ước đón hơn 651.000 lượt khách, tăng khoảng 231% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng khoảng 383%, mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt khoảng 95%. Trong các ngày cao điểm 29/8-1/9, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt 100%. Trước kỳ nghỉ, khảo sát thị trường cũng cho thấy nhiều khách sạn tại Huế đã sớm kín phòng, nhu cầu lưu trú tăng mạnh từ khoảng hai tuần trước lễ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, nhận định "thắng lợi" của Huế đến từ việc thành phố được nhìn nhận không chỉ là một điểm đến di sản.

"Huế có đầy đủ điều kiện nằm trong nhóm điểm đến tăng trưởng mạnh dịp 2/9, với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, miễn phí vé di tích, đại nhạc hội miễn phí, thương hiệu di sản rõ nét và khả năng kết nối thuận tiện với Đà Nẵng, Hội An, Quảng Trị", bà Thu nói với Tri Thức - Znews.

Theo bà, lợi thế của Huế nằm ở khả năng kết hợp nhiều lớp trải nghiệm trong một không gian tương đối gọn, từ di sản cung đình, văn hóa sống, ẩm thực, làng nghề đến sông, đầm phá, biển, cảnh quan xanh và nghệ thuật đương đại. Nhịp sống chậm của Huế, nếu được chuyển hóa thành sản phẩm phù hợp, có thể trở thành một phần của trải nghiệm thay vì chỉ là đặc điểm của điểm đến.

Sự gia tăng lượng khách trong các kỳ nghỉ lễ diễn ra khi chương trình văn hóa, nghệ thuật và giải trí tại Huế đa dạng hơn. Dịp lễ 2/9 năm nay chứng kiến Huế "trẻ hóa" với các hoạt động thuộc Festival Huế, các sự kiện EDM góp phần tạo thêm những lựa chọn ngoài tham quan di sản, tiếp cận nhóm khách trẻ và những người tìm kiếm trải nghiệm mới.

Du khách đổ về Đại nội Huế trong ngày 2/9. Ảnh: Châu Sa.

Trước đó, cao điểm nghỉ lễ 3/4-1/5, hình ảnh Huế đông khách lan rộng trên mạng xã hội đã cho ra đời cụm từ "Một nửa Việt Nam đang ở Huế". Nhìn từ góc độ truyền thông, cụm từ này cho thấy cách thức mạng xã hội có thể khuếch đại một trải nghiệm du lịch đã diễn ra trong thực tế.

Huế khi đó có một hiệu ứng truyền thông cộng hưởng tự nhiên mà không cần đến bản định hướng hay slogan thương mại cầu kỳ. Chính người dùng mạng xã hội đã đảm nhận phần khó nhất, là đúc kết trải nghiệm thành một thông điệp ngắn gọn, hài hước và giàu tính liên tưởng.